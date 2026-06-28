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Thời sự Chống tin giả

Bị phạt 7,5 triệu vì bình luận xúc phạm lực lượng công an trên fanpage công an xã

Hoàng Giáp
Hoàng Giáp
Người đàn ông ở thành phố Đồng Nai vừa bị phạt 7,5 triệu đồng vì bình luận xúc phạm lực lượng công an trên fanpage công an xã.

Ngày 28.6, Công an xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai vừa ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính đối với ông H.Q.K (47 tuổi, ở xã Thuận Lợi) vì đăng tải thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của lực lượng công an xã trên không gian mạng.

Trước đó, Công an xã Phú Riềng phát hiện tài khoản Facebook "Q.K.H" truy cập vào fanpage "Công an xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai" bình luận với nội dung sai sự thật, có tính chất xúc phạm uy tín lực lượng Công an xã Phú Riềng.

Bị phạt 7,5 triệu vì bình luận xúc phạm lực lượng công an trên fanpage công an xã- Ảnh 1.

Ông H.Q.K làm việc với cơ quan công an

Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Sau khi được mời lên làm việc, ông H.Q.K, là chủ tài khoản Facebook "Q.K.H" đã thừa nhận do bản thân không nắm rõ bản chất của bài viết được đăng trên fanpage "Công an xã Phú Riềng, thành phố Đồng Nai", nên đã vào bài đăng để bình luận những nội dung xúc phạm uy tín lực lượng Công an xã Phú Riềng.

Công an xã Phú Riềng đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính số tiền là 7,5 triệu đồng đối với ông H.Q.K về hành vi cung cấp, chia sẻ thông tin sai sự thật, xúc phạm uy tín của cơ quan, tổ chức theo Nghị định số 15/2020/NĐ-CP của Chính phủ.

Trước đó, ngày 23.6, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng Công nghệ cao Công an thành phố Đồng Nai đã phối hợp Công an phường Tân Triều lập biên bản vi phạm hành chính đối với ông N.D.T (44 tuổi, ở phường Tân Triều), chủ tài khoản Facebook "N.D.T" vì đã đăng tải, bình luận nội dung sai sự thật liên quan đến lực lượng Công an thành phố Đồng Nai, gây ảnh hưởng đến uy tín của cơ quan chức năng.

Bị phạt 7,5 triệu vì bình luận xúc phạm lực lượng công an trên fanpage công an xã- Ảnh 2.

Cơ quan chức năng làm việc với ông N.D.T

Ảnh: CÔNG AN ĐỒNG NAI

Làm việc với cơ quan công an, ông N.D.T đã thừa nhận hành vi vi phạm, tự nguyện xóa bỏ các bài viết trên trang cá nhân, cam kết không tái phạm.

Công an thành phố Đồng Nai khuyến cáo người dân khi tham gia các hoạt động trên không gian mạng cần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật, kiểm chứng thông tin trước khi đăng tải, chia sẻ hoặc bình luận; không đăng tải, phát tán các thông tin sai sự thật, chưa được kiểm chứng hoặc có nội dung xúc phạm danh dự, nhân phẩm cá nhân, uy tín của cơ quan, tổ chức.

Mọi hành vi lợi dụng không gian mạng để thực hiện các hoạt động vi phạm pháp luật đều sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

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Bị phạt 7,5 triệu đồng vì đăng tin xúc phạm công an trên Facebook

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