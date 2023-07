Giả danh công ty tài chính, lừa người vay tiền online

Sáng 27.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành (Quảng Nam) cho biết vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Châu Hồng Liêm (28 tuổi, ở H.Hóc Môn, TP.HCM), Vũ Mạnh Cường (31 tuổi, ở TP.Bảo Lộc, Lâm Đồng) và Lâm Nguyễn Ngọc Nga (19 tuổi, ở H.Lấp Vò, Đồng Tháp) để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trước đó, ngày 14.6, Công an H.Núi Thành nhận được tin báo tố giác của ông C.N.T (ở xã Tam Nghĩa, H.Núi Thành) về việc bị lừa đảo số tiền 85 triệu đồng khi vay tiền online.

Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành đọc quyết định khởi tố Châu Hồng Liêm C.X

Vào cuộc xác minh, Công an H.Núi Thành xác định Lâm Nguyễn Ngọc Nga biết được thông tin ông T. muốn vay 15 triệu đồng từ công ty tài chính F. nhưng không vay được. Nga đã chuyển thông tin đó cho Vũ Mạnh Cường. Sau đó, Cường chuyển thông tin cho Châu Hồng Liêm.

Qua kiểm tra, Liêm xác định ông T. có đủ điều kiện để vay với số tiền 100 triệu đồng, nên trao đổi thống nhất với Nga và Cường cùng nhau thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản.

Tại cơ quan điều tra, 3 bị can khai nhận Nga sử dụng tài khoản Zalo "Ngọc Nga" nhắn tin qua Zalo với ông T., đưa ra thông tin gian dối, giới thiệu Nga là nhân viên của công ty F.

Nga nhận nhiệm vụ "tư vấn" cho ông T. vay và thông tin có một người tên Nam, là "nhân viên công ty", sẽ đến gặp để hỗ trợ ông T. vay vốn.

Vũ Mạnh Cường (trái) và Lâm Nguyễn Ngọc Nga C.X

Ngày 10.5, Liêm từ TP.HCM ra H.Núi Thành gặp ông T. tại một quán cà phê ở xã Tam Hiệp (H.Núi Thành). Tại đây, Liêm giới thiệu mình tên là Nam, đến hỗ trợ thủ tục giúp ông T. vay tiền.

Sau khi trao đổi, Liêm mượn điện thoại của ông T. để hỗ trợ làm thủ tục vay tiền. Sau đó, Liêm thông báo hồ sơ vay chưa hợp lệ, cần phải điều chỉnh.

Liêm đã dùng điện thoại của mình chụp ảnh căn cước công dân của ông T., hỗ trợ làm hồ sơ vay trực tuyến tại công ty F. với số tiền 100 triệu đồng.

Khi được công ty tài chính F. cho vay 100 triệu đồng, Liêm đã chiếm quyền sử dụng tài khoản ngân hàng của ông T.

Sau đó, Liêm chuyển 85 triệu đồng từ tài khoản của ông T. đến tài khoản của Liêm và Cường, chỉ để lại trong tài khoản của ông T. 15 triệu đồng.

Hiện vụ giả danh công ty tài chính để lừa đảo chiếm đoạt tài sản đang được Cơ quan CSĐT Công an H.Núi Thành mở rộng, điều tra làm rõ.