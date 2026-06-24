Giả danh nhà báo đi 'tống tiền'

Nguyễn Như Mạnh (48 tuổi, trú tại xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ) vừa bị công an tỉnh này khởi tố, bắt tạm giam về tội cưỡng đoạt tài sản. Mạnh bị cáo buộc mạo danh nhà báo để "tống tiền" nhiều doanh nghiệp trên địa bàn.

Bị can Nguyễn Như Mạnh tại hiện trường nơi cưỡng đoạt tài sản ẢNH: CACC

Kết quả điều tra bước đầu xác định Mạnh vốn không có nghề nghiệp ổn định, lại đang nợ nần và cần tiền chi tiêu. Bị can lên Facebook đặt mua một thẻ hội viên nhà báo giả với giá 1,5 triệu đồng, sau đó sử dụng thẻ này để tự giới thiệu là nhà báo khi tiếp xúc với người dân.

Giữa tháng 10.2025, Mạnh điều khiển xe ô tô đến khu vực san lấp đất thuộc xóm Bãi Khoai, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ. Bị can cho xe chặn lối ra vào của các phương tiện vận chuyển đất, yêu cầu dừng hoạt động thi công và xuất trình thẻ hội viên nhà báo giả.

Mạnh đe dọa sẽ phản ánh, tố cáo hoạt động san lấp đất đến cơ quan chức năng nếu không được "tạo điều kiện". Lo ngại ảnh hưởng đến công việc, anh Q.A.T. (33 tuổi, trú trên địa bàn) đưa cho 2 triệu đồng, Mạnh mới chịu rời khỏi hiện trường.

Vụ việc tương tự xảy ra cách đây ít ngày, Mạnh điều khiển xe ô tô đến khu vực xóm Mỹ Đông, xã Dũng Tiến, tỉnh Phú Thọ, nơi ông B.T.Đ (44 tuổi) đang thuê máy xúc và xe ô tô vận chuyển đất để san lấp mặt bằng phục vụ xây dựng nhà ở.

Mạnh tiếp tục chặn đường, cản trở hoạt động của các phương tiện vận chuyển đất và yêu cầu dừng việc thi công, khiến ông Đ. phải đưa cho Mạnh 2 triệu đồng để được tiếp tục thi công.

Cùng với việc khởi tố, Công an tỉnh Phú Thọ kêu gọi những cá nhân, tổ chức đã từng là bị hại hoặc có thông tin liên quan đến hành vi của Nguyễn Như Mạnh với thủ đoạn nêu trên thì khẩn trương liên hệ Phòng Cảnh sát hình sự để được hướng dẫn, giải quyết.