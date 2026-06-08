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Ngọc 'sùi' vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản là ai?
Video Thời sự

Ngọc 'sùi' vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản là ai?

Trần Cường
Trần Cường
08/06/2026 16:19 GMT+7

Bùi Huỳnh Bích Ngọc, tức Ngọc 'sùi', cùng 6 đồng phạm vừa bị khởi tố để điều tra về hành vi lợi dụng danh nghĩa doanh nghiệp để gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Chiều 8.6, thông tin từ Công an TP.Hà Nội cho biết, đơn vị này đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Bùi Huỳnh Bích Ngọc (tức Ngọc "sùi") và 6 đồng phạm về tội cưỡng đoạt tài sản. 

Ngọc 'sùi' vừa bị khởi tố về hành vi cưỡng đoạt tài sản là ai?

Đây là ổ nhóm có hành vi cưỡng đoạt tài sản dưới danh nghĩa doanh nghiệp gây sức ép, chiếm đoạt tiền của người khác.

Theo Công an TP.Hà Nội, Ngọc có 2 tiền án về các tội cưỡng đoạt tài sản và giữ người trái pháp luật. Bị can này đang bị tạm giam trong một vụ án khác cũng do Công an TP.Hà Nội thụ lý điều tra. Vụ án đang được cơ quan công an mở rộng điều tra.

Được biết, Bùi Huỳnh Bích Ngọc sở hữu kênh TikTok "Ngọc Sùi Official" với hơn 640.000 lượt theo dõi. Các video của Ngọc có nội dung rao giảng đạo lý giang hồ, cuộc sống "đàn anh". Những video trên trang của Ngọc thu hút lượng tương tác lớn, có video lên tới 27 triệu lượt xem.

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