Khơi dậy sức mạnh nội sinh, khát vọng cống hiến của doanh nghiệp Việt

Cần có chính sách thu hút doanh nghiệp vào lĩnh vực lợi thế

Theo Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Hồ Sỹ Hùng, hiện nay, khu vực kinh tế tư nhân có khoảng 1 triệu doanh nghiệp, chiếm khoảng 97% tổng số doanh nghiệp cả nước; đóng góp trên 50% GDP, hơn 30% tổng thu ngân sách nhà nước và tạo việc làm cho trên 80% lực lượng lao động.

Tại Kết luận 18 Hội nghị Trung ương 2 khóa XIV ngày 2.4 vừa qua, Trung ương Đảng xác định nhiều nhiệm vụ trọng tâm phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2026 - 2030, nhấn mạnh yêu cầu chuyển đổi mô hình tăng trưởng, tạo đột phá phát triển các thành phần kinh tế, trong đó phát triển mạnh mẽ kinh tế tư nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ.

Bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, nhấn mạnh, đây là thời điểm để khơi dậy sức mạnh nội sinh, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của doanh nghiệp Việt Nam ẢNH: TẬP ĐOÀN TH

Từ góc độ doanh nghiệp, bà Thái Hương, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn TH, nhấn mạnh, trong đổi mới mô hình phát triển đất nước dựa trên khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, nguồn lực xã hội nói chung và tầng lớp doanh nhân nói riêng của đất nước là rất lớn, có tâm, có tầm, đủ bản lĩnh để lãnh hội, gánh vác trọng trách cùng đất nước.

Thế giới hiện đại đã có những thành tựu vô cùng to lớn về khoa học, công nghệ, khoa học quản trị, trí tuệ nhân tạo (AI), công nghệ số…

"Bộ tứ nghị quyết trụ cột" và các nghị quyết hợp lực chiến lược, như Nghị quyết 71, Nghị quyết 72… là những quyết sách, những cơ chế, chính sách phù hợp cho từng thời kỳ, từng ngành nghề, để dẫn dắt, khích lệ, tạo ra những "cánh chim đầu đàn" trong từng lĩnh vực, biến khát vọng thành hiện thực.

"Cần có chính sách để lôi kéo tầng lớp doanh nhân và những doanh nghiệp đủ tâm - trí - lực vào lĩnh vực lợi thế của đất nước, đó là nông nghiệp (bao gồm nông, lâm, ngư nghiệp), đi vào chế biến sâu, xây dựng chuỗi giá trị khép kín, tạo ra những giá trị sản phẩm nông nghiệp từ tri thức bản địa và công nghệ hiện đại", bà Thái Hương nói.

Cần tận dụng triệt để những thành tựu to lớn về khoa học, công nghệ, khoa học quản trị, AI, blockchain, internet vạn vật, chuyển đổi số… đưa người nông dân vào một mắt xích trong chuỗi giá trị, dẫn dắt người nông dân xóa đói giảm nghèo bền vững, tiến tới làm giàu.

Lấy ví dụ cụ thể từ Tập đoàn TH, bà Thái Hương cho biết, trong trồng trọt, TH đã áp dụng công nghệ thông minh hoàn toàn tự động để tưới tiêu cho các loại cây trồng, vận hành dựa trên dữ liệu thổ nhưỡng, khí tượng và đặc tính sinh trưởng của từng loại cây làm thức ăn cho bò.

App thông minh lập trình sẵn thời điểm tưới, lượng nước, chế độ dinh dưỡng, cũng như các thông số tối ưu cho từng giống cây. Chỉ với vài máy nông nghiệp đã có thể hoàn thành khối lượng công việc mà trước đây phải cần đến hàng trăm, thậm chí hàng nghìn lao động.

Nhắc tới khía cạnh y tế, tầm nhìn và quan điểm của Tập đoàn TH được bà Thái Hương khẳng định là tư duy mới về công tác sức khỏe: y tế dự phòng là nền tảng của y khoa hiện đại, cần áp dụng các thành quả nghiên cứu và thiết bị máy móc hàng đầu thế giới vào phòng bệnh.

Tập đoàn TH đã xây dựng tổ hợp chăm sóc sức khỏe TH medical với 3 chức năng: phòng bệnh (trung tâm điện tử y tế dự phòng và chẩn đoán sớm E - Center), khám và điều trị bệnh (bệnh viện đa khoa tiêu chuẩn quốc tế áp dụng công nghệ cao) và chăm sóc phục hồi (trung tâm điều dưỡng và phục hồi chức năng 5 sao Đông - Tây y kết hợp).

Tập đoàn TH sẽ phát triển chuỗi giá trị dược liệu áp dụng công nghệ sinh học đa ngành nghề: thực phẩm, dược phẩm, mỹ phẩm, kết hợp tri thức bản địa hàng ngàn năm áp dụng trong tổ hợp này…

Cần tạo lập môi trường thể chế đủ thông thoáng, minh bạch

Nhắc lại lời Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã chỉ rõ: "Kinh tế tư nhân là động lực tăng trưởng quan trọng hàng đầu của đất nước", theo bà Thái Hương, đây là thời điểm để khơi dậy sức mạnh nội sinh, tinh thần đổi mới sáng tạo và khát vọng cống hiến của doanh nghiệp Việt Nam.

Cần tiếp tục tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, công nghệ... cho doanh nghiệp tư nhân

ẢNH: TN

Với sự đồng hành, chung sức của Nhà nước, doanh nghiệp và người dân, tin tưởng Việt Nam sẽ không ngừng nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tạo dựng những giá trị mang tầm vóc quốc tế và hiện thực hóa khát vọng xây dựng một đất nước hùng cường, thịnh vượng và hạnh phúc.

Chủ tịch Hồ Sỹ Hùng thì cho rằng, thời gian tới, để kinh tế tư nhân thực sự trở thành một động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, phải tạo lập một môi trường thể chế đủ thông thoáng, minh bạch, ổn định và an toàn để doanh nghiệp tư nhân yên tâm đầu tư dài hạn, dám đổi mới, dám lớn lên và dám tham gia vào những lĩnh vực chiến lược của quốc gia.

Cạnh đó, tiếp tục hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; giảm mạnh chi phí tuân thủ, tháo gỡ các điểm nghẽn về đất đai, vốn, công nghệ, nhân lực...