Giá đất cao, hệ lụy lớn

Làm tăng giá nhà đất

Theo Thủ tướng, nếu giá đất cao quá thì địa phương có thể thu ngân sách cao trong thời điểm nhất định, nhưng hệ lụy đối với phát triển kinh tế xã hội rất lớn. Cụ thể là không bao giờ giải quyết được vấn đề giá nhà đối với những đối tượng ưu tiên như cán bộ, công chức, người lao động, học sinh sinh viên, các lực lượng vũ trang. Trong đó mục tiêu ưu tiên điều tiết giá đất và giá nhà đối với nhà ở xã hội và nhà ở cho thuê.

Lãnh đạo một doanh nghiệp bất động sản cho hay, giá thành phát triển một dự án nhà ở được hình thành từ nhiều yếu tố như: chi phí tạo lập quỹ đất, tiền sử dụng đất, xây dựng, hạ tầng, tài chính, quản lý và các nghĩa vụ khác.

Trong đó, tiền sử dụng đất là nghĩa vụ tài chính lớn, thường phát sinh trước khi doanh nghiệp có thể hoàn tất quá trình phát triển và thu hồi vốn từ dự án. Khi tiền sử dụng đất tăng mạnh, doanh nghiệp phải bổ sung vốn chủ sở hữu hoặc tăng vay ngân hàng. Phần vốn bổ sung này tiếp tục phát sinh lãi vay và chi phí cơ hội trong suốt quá trình triển khai.

Như vậy, tác động của tiền sử dụng đất không dừng lại ở số tiền doanh nghiệp phải nộp ngân sách, mà còn kéo theo chi phí tài chính và rủi ro thanh khoản. Vị này đưa dẫn chứng một dự án có 1.000 căn hộ, nếu tiền sử dụng đất 600 tỉ đồng, chi phí xây dựng và chi phí khác 1.800 tỉ đồng, tổng chi phí 2.400 tỉ đồng thì chi phí bình quân một căn hộ khoảng 2,4 tỉ đồng. Nhưng nếu tiền sử dụng đất 1.200 tỉ đồng thì chi phí bình quân một căn hộ tăng lên khoảng 3 tỉ đồng. Như vậy, chỉ riêng việc tiền sử dụng đất tăng thêm 600 tỉ đồng đã khiến chi phí bình quân mỗi căn hộ tăng 600 triệu đồng, chưa tính lãi vay phát sinh.