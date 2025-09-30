'Giá đất theo thị trường nên dễ bị thao túng, thổi giá'

Chiều 30.9, Tổng Bí thư Tô Lâm và đoàn đại biểu Quốc hội TP.Hà Nội tiếp xúc cử tri tại xã Quang Minh, Hà Nội.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri xã Quang Minh, Hà Nội ẢNH: GIA HÂN

"Tôi rất lo về luật Đất đai, Quy hoạch"

Trao đổi về các vấn đề liên quan đến đất đai, quy hoạch được cử tri quan tâm, Tổng Bí thư Tô Lâm cho biết, đất đai và quy hoạch là vấn đề rất lớn, từ trước tới nay có làm nhưng hiệu quả chưa đáp ứng yêu cầu.

Dẫn ngay TP.Hà Nội, Tổng Bí thư đề nghị công khai cho toàn dân, mọi doanh nghiệp được biết "các đồng chí quy hoạch thủ đô như thế nào". "Chỗ nào là nhà máy, chỗ nào là khách sạn, khu dân cư, chỗ nào chung cư, chỗ nào là khu công nghiệp, rất rành mạch ra để làm việc, toàn dân người ta biết người ta sẽ ủng hộ", Tổng Bí thư nói.

Tổng Bí thư cho hay, những vướng mắc, bất cập trong lĩnh vực đất đai, quy hoạch được cử tri phản ánh cũng là tình trạng chung của nhiều tỉnh trên cả nước. Các cơ quan Trung ương đang nghiên cứu sửa luật Đất đai và luật Quy hoạch, sẽ có trong chương trình kỳ họp 10 sắp tới.

"Tôi rất lo về hai luật này. Hôm trước tôi cũng đã phải làm việc với các cơ quan soạn thảo, định hướng sửa đổi như thế nào để đáp ứng được các kỳ vọng. Chúng ta không được làm vội vã, không làm một cách đại khái, không làm một cách qua loa, làm cho xong", Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Đối với việc sửa luật Đất đai, Tổng Bí thư nêu rõ, quan điểm nhất quán là đất đai thuộc sở hữu toàn dân, nhà nước là đại diện chủ sở hữu và thống nhất quản lý, không được tư nhân hóa đất đai.

Quan điểm thứ hai là Nhà nước phải đảm bảo quyền sử dụng đất công bằng, hiệu quả cho mọi người dân, đảm bảo sử dụng đất có hiệu quả, phân bổ giá trị đất đai công bằng, hiệu quả, tránh lãng phí. Thứ ba là phải phát huy tối đa hiệu quả nguồn lực của đất đai để phát triển đất nước.

Tổng Bí thư cho biết, người dân phản ánh việc thao túng, thổi giá đất khiến nhiều người muốn mua mảnh đất trên chính quê hương mình đang sống cũng không mua được ẢNH: GIA HÂN

Dân muốn mua mảnh đất ở quê đang sống cũng không mua được

Tổng Bí thư cũng nhấn mạnh, muốn phát huy hiệu quả nguồn lực đất đai để phát triển đất nước thì không được để lãng phí. "Tại sao đất vàng như thế này mà các ông để 10 năm, 20 năm không sử dụng gì, cỏ mọc như thế này, ai phải chịu trách nhiệm? Tôi đánh thuế cho ông không thể chịu nổi cái việc ông để không đất như thế này, phải sử dụng hiệu quả chứ", Tổng Bí thư nói, và nhấn mạnh, ở khía cạnh ngược lại, mọi người dân đều phải được công bằng, bình đẳng trong tiếp cận, sử dụng đất đai.

Từ đó, Tổng Bí thư cho rằng, việc sửa luật Đất đai, luật Quy hoạch phải đảm bảo được việc sử dụng đất hiệu quả và bình đẳng. "90% những khiếu kiện là về đất đai, 90% xử lý cán bộ sai phạm vừa qua cũng là về đất đai. Cố Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nói rồi, "sống cũng vì đất, chết cũng vì đất", Tổng Bí thư Tô Lâm nhấn mạnh.

Theo Tổng Bí thư, thực tế vừa qua cho thấy việc quản lý hết sức lỏng lẻo, thiếu hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư dẫn ví dụ, Nhà nước quản lý từ giá xăng dầu, điện, rất nhiều mặt hàng nhưng riêng đất đai thì lại đưa cho hội đồng, công ty tư vấn định giá và theo thị trường.

"Theo thị trường thì có thao túng, lại thổi giá lên, nhân dân cũng khổ. Từ giá đất được thổi lên, tác động lên tất cả các mặt hàng khác cũng tăng giá và Nhà nước không quản lý được", Tổng Bí thư nêu, đồng thời dẫn ví dụ vụ thổi giá đất tại Đông Anh (Hà Nội) vừa qua.

"Người dân phản ánh, tôi quê ở đấy mà bây giờ tôi mua mảnh đất ở ngay quê tôi đang sống cũng không mua được nữa", Tổng Bí thư nói và cho biết còn gần 3.000 dự án, công trình liên quan đất đai phải đắp chiếu, lãng phí hàng ngày, hàng giờ. Vừa qua đã giải quyết được khoảng hơn 1.000 dự án, với giá trị khoảng 1 triệu tỉ đồng.

Tổng Bí thư cho biết, sắp tới sẽ tiếp tục rà soát các dự án liên quan đất đai còn lãng phí. Ông đề nghị "bà con cử tri phát hiện xem những chỗ nào đất còn cỏ mọc, bỏ hoang" thì chỉ cho chính quyền giải quyết, nhất định không để đất hoang hóa.

"Tất cả phải có người quản lý, có người chịu trách nhiệm về việc này", Tổng Bí thư nhấn mạnh.