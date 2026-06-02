Giá dầu giảm mạnh, vàng, bạc lại ít 'rung lắc'

Hơn 3 tháng qua, khi xung đột tại Trung Đông liên quan tới Mỹ và Iran từng bước leo thang, giá dầu thô giao ngay liên tục tăng mạnh. Mức tăng trong 3 tháng trở lại đây khoảng 32%, hiện giao dịch ở hơn 93 USD/thùng. Mức giá cao nhất ghi nhận ngày 5.4 với hơn 114 USD/ thùng.

Giá vàng và bạc cũng "rung lắc" khá mạnh trong 3 tháng trở lại đây, biến động ngược chiều giá dầu. Cụ thể, giá vàng thế giới giảm khoảng 15%, hiện khoảng 4.530 USD/ounce; giá bạc giảm hơn 14%, hiện trên 76 USD/ounce.

Gần đây, giá vàng, bạc không còn biến động mạnh theo sự thay đổi của giá dầu ẢNH: ĐT

Tuy nhiên, xét riêng trong khoảng 1 tháng trở lại đây, các xu hướng này có sự đổi thay rõ rệt. Giá dầu sụt giảm mạnh hơn 11%. Trong khi đó, giá vàng chỉ giảm chưa tới 2%, giá bạc lại tăng nhẹ khoảng 1,4%.

Trong nước, giá các loại kim loại quý biến động cùng chiều giá thế giới. Khoảng 1 tháng qua, giá vàng miếng SJC giảm từ mức bán ra 166 triệu đồng/lượng xuống 157,5 triệu đồng/lượng.

Tính tới cuối ngày hôm nay 2.6, giá bạc được các doanh nghiệp như Ancarat, Phú Quý… bán ra quanh mức 79 triệu đồng/kg, tăng khoảng 500.000 đồng/kg trong 1 tháng qua.

Về lý do giá dầu và giá vàng, bạc không còn duy trì mối quan hệ tương quan chặt chẽ như giai đoạn trước, ông Nguyễn Quang Huy, Giám đốc điều hành Khoa Tài chính - Ngân hàng (Trường đại học Nguyễn Trãi), cho rằng, chủ yếu là bởi các loại tài sản này đang được dẫn dắt bởi những nhóm động lực khác nhau.

Vai trò của dầu mỏ trong dẫn dắt tâm lý thị trường đã giảm tương đối so với giai đoạn khủng hoảng năng lượng trước đây. Nhà đầu tư hiện quan tâm nhiều hơn đến các vấn đề như lạm phát, lãi suất, nợ công và sự ổn định của hệ thống tài chính quốc tế.

Đáng chú ý, vàng ngày càng được hỗ trợ bởi nhu cầu dự trữ dài hạn từ các ngân hàng T.Ư. Bạc đang dần mang đặc tính kép. Ngoài vai trò kim loại quý, còn là nguyên liệu quan trọng trong các lĩnh vực như năng lượng tái tạo, pin mặt trời, điện tử, trí tuệ nhân tạo và hạ tầng số. Điều này khiến bạc ngày càng chịu ảnh hưởng từ triển vọng công nghiệp toàn cầu nhiều hơn.

TS kinh tế Lê Bá Chí Nhân cũng nhấn mạnh, giai đoạn hiện nay, giá dầu và giá vàng, bạc đang phản ánh 2 nhóm rủi ro hoàn toàn khác nhau.

Dầu mỏ chủ yếu phản ánh triển vọng tăng trưởng kinh tế và nhu cầu tiêu dùng năng lượng toàn cầu. Còn vàng, bạc ngày càng phản ánh những rủi ro mang tính hệ thống của thị trường tài chính quốc tế như: nợ công gia tăng, bất ổn địa chính trị kéo dài, xu hướng phi USD hóa trong dự trữ ngoại hối và những thay đổi khó lường trong chính sách tiền tệ của các ngân hàng T.Ư lớn.

Nhiều năm gần đây, lượng vàng mua vào của các ngân hàng T.Ư liên tục duy trì ở mức cao nhằm đa dạng hóa tài sản dự trữ. Đây là nguồn cầu mang tính chiến lược, ít chịu tác động bởi các biến động ngắn hạn của giá dầu. Điều này khiến vàng ngày càng có xu hướng vận động độc lập hơn.

Giá bạc chịu ảnh hưởng đồng thời từ cả yếu tố tài chính và chu kỳ công nghiệp, khiến tương quan với dầu mỏ càng trở nên phức tạp.

"Thế giới đang chuyển từ giai đoạn một loại rủi ro chi phối mọi thị trường sang giai đoạn đa tầng rủi ro. Trong bối cảnh đó, dầu mỏ, vàng và bạc không còn phản ứng đồng pha như trước mà mỗi loại tài sản đang phản ánh một nhóm kỳ vọng riêng của nhà đầu tư toàn cầu", ông Nhân nhấn mạnh.

Giá vàng, bạc khó giảm sâu, kéo dài

Thời gian tới, nếu các nỗ lực ngoại giao giữa Mỹ và Iran đạt được kết quả tích cực, theo ông Huy, giá vàng có thể chịu áp lực điều chỉnh nhất định.

Tuy nhiên, động lực của vàng hiện không còn phụ thuộc hoàn toàn vào căng thẳng tại Trung Đông. Trong bối cảnh lạm phát tại Mỹ vẫn tiềm ẩn nhiều biến số và khả năng Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) tiếp tục duy trì chính sách tiền tệ thận trọng đến cuối năm, dư địa giảm sâu của vàng không lớn.

Vàng, bạc được dự báo còn nhiều yếu tố hỗ trợ trong trung và dài hạn ẢNH: ĐT

Ông Nhân nhìn nhận, trong trường hợp Mỹ và Iran đạt được thỏa thuận tích cực, thế giới vẫn đang đối mặt với hàng loạt rủi ro mang tính cấu trúc như: tăng trưởng kinh tế toàn cầu chậm lại, gánh nặng nợ công ở mức cao kỷ lục, xu hướng tái cấu trúc chuỗi cung ứng, cạnh tranh chiến lược giữa các cường quốc và những bất định liên quan đến lộ trình lãi suất của các ngân hàng T.Ư lớn.

Khả năng giá vàng giảm mạnh và kéo dài là không cao, trừ khi đi kèm với sự phục hồi mạnh của kinh tế toàn cầu và mặt bằng lãi suất thực tăng lên đáng kể. Đối với bạc, triển vọng thậm chí có thể tích cực hơn vàng trong trung và dài hạn.

Kịch bản có xác suất cao nhất là vàng, bạc có thể điều chỉnh giảm trong ngắn hạn khi yếu tố địa chính trị dịu bớt, nhưng khó hình thành một xu hướng giảm sâu và kéo dài.