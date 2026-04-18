Bản tin Xem nhanh 12h ngày 18.4.2026 của Báo Thanh Niên có những thông tin đáng chú ý sau:

Bắt giam chủ cơ sở bán thịt heo bệnh vào bếp ăn bán trú mầm non

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thái Nguyên đã bắt giam ông Nguyễn Văn Thành, chủ hộ kinh doanh tại Thái Nguyên, đề điều tra về hành vi bán thịt heo bệnh vào bếp ăn bán trú trường mầm non.

Giá xăng dầu ngày 18.4.2026: Lao dốc hơn 10% sau khi Iran mở eo biển Hormuz

Giá dầu thế giới giảm sâu, dầu WTI của Mỹ mất hơn 10 USD/thùng trong phiên giao dịch cuối tuần, sau khi Iran tuyên bố cho phép các tàu thương mại lưu thông trở lại qua eo biển Hormuz trong thời gian còn lại của thỏa thuận ngừng bắn.

Mưa lớn trên 70 mm, cảnh báo 3 tỉnh nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Mưa lớn trong sáng sớm 18.4 ở một số nơi trên 70 mm. Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia đã phát cảnh báo nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất ở 3 tỉnh phía bắc.

"Cẩm nang" tránh nóng tiết kiệm của giới trẻ: Đi đâu, tiêu gì?

Nắng nóng đỉnh điểm, người trẻ TP.HCM tìm đủ cách 'trú ẩn' tại không gian máy lạnh như quán cà phê hay trung tâm thương mại. Nhưng làm sao để 'cắm rễ' chạy deadline 4-5 tiếng/ngày mà vẫn tiết kiệm chi phí và cư xử tinh tế?

