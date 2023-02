Giá dầu tăng hơn 600 đồng/kg, giá xăng giảm hơn 300 đồng/lít

Chiều 21.2, Liên Bộ Công thương - Tài chính đã công bố thông tin về kỳ điều hành giá xăng dầu để các doanh nghiệp chính thức áp dụng từ 15 giờ cùng ngày.

Giá bán lẻ nhiều mặt hàng xăng dầu giảm nhẹ từ 15 giờ chiều nay 21.2, chỉ có giá dầu mazut tăng 615 đồng/lít NGỌC THẮNG

Cụ thể, giá xăng E5RON92 không cao hơn 22.542 đồng/lít, giảm 327 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá xăng RON95 không cao hơn 23.443 đồng/lít, giảm 324 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành.

Giá dầu diesel không cao hơn 20.806 đồng/lít, giảm 756 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu hỏa không cao hơn 20.846 đồng/lít, giảm 748 đồng/lít so với giá bán lẻ hiện hành. Giá dầu mazut không cao hơn 14.251 đồng/kg, tăng 615 đồng/kg so với giá bán lẻ hiện hành.

Trong kỳ điều hành này, Liên Bộ Công thương - Tài chính quyết định không chi Quỹ Bình ổn giá xăng dầu đối với tất cả các mặt hàng xăng dầu; đồng thời thực hiện trích lập quỹ đối với dầu diesel ở mức 600 đồng/lít; dầu hỏa ở mức 200 đồng/lít.

Cũng theo Liên Bộ Công thương - Tài chính, thị trường xăng dầu thế giới kỳ điều hành lần này (từ ngày 13.2 - 21.2) chịu ảnh hưởng của nhiều yếu tố như: thị trường ghi nhận thông tin nguồn cung dầu đang được cải thiện; tác động của lệnh cấm của Liên minh châu Âu đối với các sản phẩm dầu tinh chế của Nga; triển vọng kinh tế toàn cầu không chắc chắn….

Các yếu tố này tác động làm giá xăng dầu có diễn biến tăng, giảm đan xen nhưng nhìn chung là giảm đối với mặt hàng dầu hỏa và dầu diesel, tăng đối với mặt hàng dầu mazut, còn các mặt hàng xăng biến động ít.

Liên Bộ Công thương - Tài chính khẳng định, phương án điều hành giá xăng dầu nêu trên nhằm góp phần bảo đảm thực hiện mục tiêu kiểm soát lạm phát và bình ổn thị trường; bảo đảm biến động giá bán lẻ mặt hàng dầu phù hợp với biến động của giá dầu thế giới.

Phương án điều hành giá xăng dầu áp dụng tiếp tục tạo dư địa Quỹ Bình ổn giá xăng dầu để điều hành giá xăng dầu trong thời gian tới, trong bối cảnh giá xăng dầu thế giới còn nhiều bất ổn; hạn chế tối đa tác động tiêu cực đến phát triển kinh tế - xã hội, hoạt động sản xuất, kinh doanh và đời sống của nhân dân.