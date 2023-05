Gia đình chuyển đến đâu đồ vật ở đó tự bốc cháy: Lần này thì cháy ngôi nhà

Ngày 23.5, ông Nguyễn Thế Phương, Chủ tịch UBND xã Hà Lĩnh, cho biết từ ngày 22 - 23.5, tại gia đình anh Đặng Xuân Nam (35 tuổi, ngụ thôn Tiên Hòa 1, xã Hà Lĩnh) lại xảy ra 2 lần cháy nhà không rõ nguyên nhân.



Ngôi nhà bị cháy PHÚC NGƯ

Theo đó, vào khoảng 15 giờ 45 ngày 22.5, khi bà Hà Thị Diễm (68 tuổi, mẹ anh Đặng Xuân Nam) đang ở nhà cùng 3 cháu nhỏ thì phát hiện lửa bùng phát trong ngôi nhà cấp 4. Ngôi nhà vừa dùng làm nơi ở vừa làm nhà thờ của gia đình.

Nhận được tin báo, chính quyền và người dân xung quanh đã đến hỗ trợ gia đình dập lửa, nhưng do thời tiết nắng nóng, nên ngọn lửa đã nhanh chóng thiêu rụi hầu hết các đồ dùng và vật dụng trong nhà.

Đến khoảng 16 giờ 30 cùng ngày, lửa được dập tắt. Vụ cháy không gây thiệt hại về người, nhưng nhiều đồ dùng, vật dụng và ngôi nhà đã bị thiêu rụi.

Nhiều đồ dùng, vật dụng bị thiêu rụi sau vụ cháy PHÚC NGƯ

Tiếp đó, khoảng 15 giờ ngày 23.5, tại nhà bếp của gia đình anh Đặng Xuân Nam lại bốc cháy không rõ nguyên nhân. Nhưng thời điểm xảy ra cháy có nhiều người ở nhà nên phát hiện kịp thời và dập tắt lửa, không xảy ra hậu quả lớn.

Gia đình anh Đặng Xuân Nam là gia đình thường xuyên xảy ra các vụ cháy đồ vật trong nhà, nhưng không rõ nguyên nhân.

Trước đó, Thanh Niên đã phản ánh, từ tháng 3.2022, gia đình anh Đặng Xuân Nam xuất hiện hiện tượng lạ xảy ra, khi đồ vật trong nhà, như: chăn màn, sách vở, quần áo… và đặc biệt là túi nilon bỗng dưng bốc cháy dù không có bất cứ ai tác động vào.

Từ tháng 3 - 11.2022, thi thoảng xảy ra hiện tượng đồ vật trong nhà bốc cháy kể cả ban đêm lẫn ban ngày.

Hiện tượng cháy bất thường chưa rõ nguyên nhân khiến người dân hoang mang PHÚC NGƯ

Đặc biệt, trong tháng 12.2022, rất nhiều ngày xảy ra hiện tượng đồ vật trong nhà tự cháy, cháy nhiều lần trong ngày, có ngày hơn 10 lần khiến gia đình 7 người (vợ chồng anh Nam, bố mẹ và 3 đứa con) phải di chuyển chỗ ở.

Do hiện tượng lạ liên tục xảy ra, nguy cơ ảnh hưởng đến tài sản và tính mạng nên giữa tháng 12.2022, để đảm bảo an toàn tính mạng và tài sản, chính quyền địa phương đã hỗ trợ gia đình anh Nam di chuyển đồ đạc đến khu nhà mầm non (điểm trường lẻ của Trường mầm non xã Hà Lĩnh) cùng thôn để ở. Khu nhà này cách nhà anh Nam khoảng hơn 100 m.

Hơn 1 năm qua gia đình anh Đặng Xuân Nam xảy ra cháy hàng chục lần nhưng không rõ nguyên nhân khiến người dân hoang mang PHÚC NGƯ

Tuy nhiên, điều bất thường lại tiếp tục xảy ra khi gia đình anh Nam vừa chuyển đến khu nhà của điểm trường mầm non buổi chiều thì tối cùng ngày lại xảy ra cháy ở phòng mà gia đình anh Nam ở nhờ. Sau đó, gia đình anh Nam trở về nhà của mình tiếp tục ở, nhưng vẫn xảy ra cháy.

Người trong gia đình và người dân xã Hà Lĩnh đang rất hoang mang vì hiện tượng đồ vật bỗng dưng bốc cháy.

Tháng 1, Sở KH-CN Thanh Hóa đã cử cán bộ về để kiểm tra, tìm hiểu nguyên nhân vụ việc, nhưng không tìm ra nguyên nhân.

Đến tháng 2, UBND xã Hà Lĩnh đã lắp đặt 2 mắt camera giám sát tại gia đình anh Nam, nhưng không phát hiện được nguyên nhân dù việc cháy đồ dùng trong nhà vẫn xảy ra thêm 2 lần nữa.