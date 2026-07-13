Gia đình nhà văn Tô Hoài nói gì sau khi xem 'Dế Mèn ngoại truyện'?

Thế giới tuổi thơ đầy hoài niệm trong Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ ẢNH: BTC

Tối 12.7, vở diễn nghệ thuật đa phương tiện Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ ra mắt tại Nhà hát Hòa Bình (TP.HCM), thu hút khoảng 1.500 khán giả. Lấy cảm hứng từ Dế Mèn phiêu lưu ký - tác phẩm kinh điển gắn liền với tên tuổi cố nhà văn Tô Hoài, vở diễn mở ra một "ngoại truyện" mới, đưa khán giả gặp lại Dế Mèn khi đã trưởng thành để cùng nhìn lại những lựa chọn, sai lầm và hành trình lớn lên của chính mình.

Quay ngược về quá khứ, Dế Mèn thời trẻ (Thanh Duy thủ vai) mang khát vọng bước ra khỏi thế giới bình yên quen thuộc. Cậu rủ Dế Choắt (Quan Phúc Toàn) - người bạn nhỏ bé, nhút nhát nhưng luôn tin tưởng mình - cùng lên đường phiêu lưu. Họ bị cuốn vào nhịp sống sôi động, đầy cám dỗ của một thành phố rực rỡ ánh đèn. Liên tiếp giành chiến thắng trong các cuộc thi tài, Dế Mèn dần trở nên kiêu ngạo, say mê hào quang và xem thường những loài côn trùng yếu hơn.

Bi kịch ập đến khi cuộc đối đầu với Xén Tóc (Nam Anh) và Nhện Chúa (Phương Vy) đẩy Dế Mèn vào tham vọng đánh bại Chim Ác (Hồ Hoàng Ngọc) để trở thành kẻ mạnh nhất. Nhưng chính sự hiếu thắng ấy đã khiến Dế Choắt phải đánh đổi bằng mạng sống khi cứu bạn khỏi móng vuốt kẻ thù. Sau mất mát ấy, Dế Mèn trở về quê hương, mang theo nỗi ân hận, day dứt và cô độc.

Ngoại truyện kể cuộc phiêu lưu của Dế Mèn - Dế Choắt bằng nhiều ngôn ngữ nghệ thuật ẢNH: BTC

Dưới bàn tay dàn dựng của đạo diễn Kiki Trần, Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ biến sân khấu thành không gian kết nối nhiều loại hình nghệ thuật. Nhạc kịch, âm nhạc, múa, xiếc đương đại, hợp xướng cùng công nghệ trình diễn hiện đại hòa quyện để tái hiện thế giới dưới những tán cỏ bằng một ngôn ngữ sân khấu mới mẻ, giàu cảm xúc.

Trong vai trò giám đốc âm nhạc và đồng sáng tạo nội dung, nhạc sĩ Việt Anh cũng đặt nhiều tâm huyết vào tác phẩm. Những sáng tác mang giai điệu gần gũi nhưng vẫn giàu chiều sâu góp phần mở ra không gian nghệ thuật, nơi khán giả không chỉ theo dõi hành trình của Dế Mèn mà còn đồng cảm với những va vấp, mất mát và sự trưởng thành của nhân vật.

Nhà báo Phương Vũ: "Một phiên bản thành công và đáng trân trọng"

Nhà báo Nguyễn Phương Vũ (áo trắng) cùng ê kíp xuất hiện trên sân khấu sau khi khép lại vở diễn ẢNH: BTC

Chia sẻ với Thanh Niên sau khi thưởng thức Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ, nhà báo Nguyễn Phương Vũ cho biết ông thực sự xúc động. "Có lẽ điều xúc động đầu tiên là tất cả ký ức về bố tôi, về Dế Mèn ùa về. Tôi có cảm giác được sống lại trong một không gian mà ở đó, những thước phim ký ức tuổi thơ bỗng hiện lên rất rõ. Đó là điều khiến tôi xúc động nhất", con trai cố nhà văn Tô Hoài bộc bạch.

Ông Nguyễn Phương Vũ cho biết trước khi công diễn, gia đình và ê kíp sáng tạo đã có nhiều buổi trao đổi. Tuy nhiên, chỉ khi ngồi dưới khán phòng theo dõi trọn vẹn vở diễn, ông mới cảm nhận đầy đủ sức hấp dẫn của một cách kể mới về Dế Mèn.

Theo ông, việc kết hợp sân khấu đa phương tiện với ngôn ngữ nghệ thuật hiện đại đã mang đến một trải nghiệm mới mẻ nhưng vẫn giữ được tinh thần của tác phẩm gốc. "Tôi nghĩ ê kíp đã có một buổi công diễn thành công", ông nói.

Đại diện gia đình cố nhà văn Tô Hoài cũng bày tỏ niềm vui và tự hào khi sau gần chín thập niên, Dế Mèn phiêu lưu ký vẫn giữ được sức sống bền bỉ trong lòng nhiều thế hệ bạn đọc. Ông dành lời cảm ơn đặc biệt đến nhạc sĩ Việt Anh vì đã ấp ủ dự án trong nhiều năm và dành nhiều tâm huyết để hiện thực hóa vở diễn. Theo ông, Dế Mèn phiêu lưu ký là một trong những tác phẩm văn học Việt Nam có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất, được chuyển thể qua nhiều loại hình nghệ thuật. Vì vậy, Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ là một phiên bản chuyển thể thành công và đáng trân trọng.

Nhạc sĩ Việt Anh cảm ơn gia đình nhà văn Tô Hoài

Thanh Duy - Quan Phúc Toàn kết hợp ăn ý trong vai Dế Mèn - Dế Choắt ẢNH: BTC

Sau đêm công diễn, nhạc sĩ Việt Anh gửi lời tri ân đến các nghệ sĩ, cộng sự, gia đình và đông đảo khán giả đã đồng hành cùng dự án. "Sau hai năm ấp ủ, từ những ý tưởng đầu tiên đến những ngày miệt mài viết nhạc, tập luyện và chuẩn bị, cuối cùng Dế Mèn cùng những người bạn đã thật sự bước ra sân khấu, gặp gỡ 1.500 khán giả trong một đêm diễn thật đẹp", anh chia sẻ.

Nhạc sĩ Việt Anh cũng dành lời cảm ơn nhà báo Nguyễn Phương Vũ và gia đình cố nhà văn Tô Hoài vì đã tin tưởng, đồng hành và tạo điều kiện để Dế Mèn ngoại truyện - Câu chuyện dưới tán cỏ có buổi công diễn trọn vẹn.

"Trong suốt quá trình thực hiện, anh Vũ đã dành cho ê kíp nhiều góp ý quý giá. Nhờ đó, tôi có cơ hội hiểu sâu hơn về tác phẩm, về nhà văn Tô Hoài và những giá trị ông để lại. Sự tin tưởng của anh và gia đình là nguồn động viên rất lớn để chúng tôi hoàn thiện chương trình bằng tất cả sự trân trọng", nhạc sĩ bày tỏ.

Nhiều ca khúc được nhạc sĩ Việt Anh sáng tạo cho tác phẩm, trong đó Từng phút giây, Mãi luôn là tổ ấm được nhiều khán giả nhí yêu thích ẢNH: BTC

Bên cạnh đó, Việt Anh dành nhiều lời khen cho Thanh Duy khi cho rằng nam ca sĩ đã "sống cùng Dế Mèn bằng tất cả sự nhiệt thành", giúp nhân vật hiện lên gần gũi và giàu cảm xúc trên sân khấu. Anh cũng ấn tượng với Quan Phúc Toàn trong vai Dế Choắt. "Xuất thân là diễn viên kịch nhưng Toàn không chỉ diễn xuất tốt mà còn khiến tôi bất ngờ bởi giọng hát và khả năng cảm thụ âm nhạc. Tôi đặc biệt yêu thích Ước mơ làm cánh chim, ca khúc được viết riêng cho Toàn trong chương trình", Việt Anh chia sẻ.