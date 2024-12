Gia Định Thành trước cơn bão dữ

Thành Phan Yên hay Thành Phiên An ?

Tỉnh 藩安 ngày nay thường được dịch là Phiên An. Nhưng trên Journal of the Asiatic Society of Bengal năm 1837 có ghi: "the second, Phan yên or Sài gòn, which is the fortified town of the same name" (trấn thứ hai, Phan Yên hay Sài Gòn, có thành trấn mang cùng tên). Từ điển do Giám mục Taberd ấn hành (năm 1838) cũng có mục từ "trấn", liệt kê tên các trấn trong cả nước, có kèm chữ Hán và chữ Quốc ngữ. Ở đó, 藩安 cũng được phiên là Phan Yên.

Đại Nam quấc âm tự vị in năm 1895, tại mục từ "Yên", Huình Tịnh Của ghi: "Phan (Yên). Tên cũ tỉnh Gia-định". Tên gọi Phan Yên vẫn còn được sử dụng trong các ấn phẩm đến tận những năm đầu thế kỷ 20. Năm 1910, Diệp Văn Cương xuất bản tiểu thuyết Phan Yên ngoại sử. Sự thống nhất này cho phép chúng ta xác định tên gọi thời đó là Phan Yên, chứ không phải Phiên An như các bản dịch sử liệu ngày nay thường dùng.

Vì không còn được sử dụng trong các văn bản pháp quy cũng như trong đời sống thường nhật, tên gọi Phan Yên dần dần phai nhạt. Khoảng cuối thập niên 1920, những cách phiên âm khác xuất hiện. Năm 1926, trong ấn phẩm Lê Tả quân tiểu sử và linh sám xuất bản tại Hà Nội, tác giả đã dùng cách đọc thành Phan An, tỉnh Phan An. Trong bản dịch quốc ngữ Đại Nam liệt truyện tiền biên của triều đình Huế thực hiện để phát cho các trường học (năm 1929), cách đọc Phiên An đã xuất hiện. Cách phiên âm Phan Yên, Phan An và Phiên An vẫn được các dịch giả và tác giả khác sử dụng. Đáng chú ý là bản dịch Gia Định thành thông chí năm 1972 và 1998 đều dùng Phiên An. Vì đây là tư liệu hàng đầu để nghiên cứu về lịch sử, địa lý và văn hóa Nam kỳ nên cách đọc Phiên An dần chiếm ưu thế.