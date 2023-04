Gia đình tiết lộ lý do nghệ sĩ Mạc Can muốn vào viện dưỡng lão

Một nguồn tin tiết lộ với chúng tôi thông tin nghệ sĩ Mạc Can có nguyện vọng vào viện dưỡng lão sinh sống. Người này cho biết hồ sơ của diễn viên Chuyện ma gần nhà đang trong quá trình xét duyệt.

Nghệ sĩ Mạc Can miệt mài với công việc viết sách ở tuổi 78 Chụp màn hình

Con gái của nghệ sĩ Mạc Can cũng xác nhận thông tin này. Cô cho biết thêm: “Ở nhà cũng có người lo nhưng ba muốn gặp bạn bè, trong khi chân của ba đi không được, phải ngồi một chỗ thì buồn quá. Do đó, ba muốn vào viện dưỡng lão để có bạn trò chuyện". Về tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Mạc Can, con gái cho biết chân của nam diễn viên không di chuyển được do ảnh hưởng của bệnh.

Con gái nói thêm để nghệ sĩ Mạc Can vào viện dưỡng lão là dựa trên nguyện vọng của tác giả Tấm ván phóng dao bởi gia đình mong muốn được chăm sóc khi ông về già. “Tôi phải theo ý ba, vì ba muốn vui vẻ, có bạn bè. Chứ tôi là con thấy vậy cũng buồn lắm. Ở nhà tôi cũng lo cho ba, nhưng ban ngày tôi phải đi làm đến chiều mới về. Ba ở nhà một mình cũng buồn, vì trước đây ba quen đi rồi", con gái nghệ sĩ Mạc Can cho hay.

Được biết dù sức khỏe hạn chế song nghệ sĩ Mạc Can vẫn miệt mài với công việc viết sách. Hôm 20.4, nam diễn viên cùng nhà văn Nguyễn Đông Thức trình làng cuốn Ma gánh hát v/s Ma bịnh viện. Khoảnh khắc nam nghệ sĩ ngồi xe lăn đến giới thiệu tác phẩm mới với độc giả khiến nhiều người không khỏi xúc động.