Thông tin gia đình Tôn Lệ và Đặng Siêu chuẩn bị di cư sang Anh đã râm ran trên mạng xã hội Trung Quốc từ năm 2025. Tin đồn bắt nguồn từ chuyến đi London của nữ diễn viên cùng một số hình ảnh được cô thường xuyên đăng tải tại các địa điểm nổi tiếng xứ sương mù.

Tôn Lệ khéo léo đáp trả tin đồn di cư

Trên thực tế, Tôn Lệ đến London để đồng hành cùng con gái Tiểu Hoa tham dự một cuộc thi múa quốc tế. Tuy nhiên, chuyến đi nhanh chóng trở thành đề tài bàn tán. Nhiều nguồn tin chưa được kiểm chứng cho rằng vợ chồng nữ diễn viên đã mua bất động sản, lựa chọn trường học cho các con và chuẩn bị chuyển cả gia đình sang Anh sinh sống. Trước những đồn đoán, Tôn Lệ không trực tiếp lên tiếng phủ nhận mà vẫn duy trì nhịp sống thường ngày. Nhân dịp kỷ niệm ngày cưới, nữ diễn viên tiết lộ Đặng Siêu đặc biệt yêu thích tổ ấm nhỏ của họ tại Thượng Hải (Trung Quốc). Cả hai dự định cùng nhau già đi tại thành phố này.

Tôn Lệ và Đặng Siêu là một trong những cặp vợ chồng nổi tiếng của làng giải trí Hoa ngữ, được khán giả ngưỡng mộ bởi cuộc sống hôn nhân gắn bó Ảnh: Chụp màn hình phim Mật ngọt

Chia sẻ của Tôn Lệ được xem là lời phản hồi gián tiếp trước nghi vấn di cư. Bên cạnh đó, Đặng Siêu vẫn tích cực hoạt động nghệ thuật tại Trung Quốc, trong đó có việc thường xuyên đảm nhận vai trò người dẫn chương trình tại lễ trao giải Kim Kê.

Trong chương trình trò chuyện phát sóng ngày 21.10, Tôn Lệ hiếm hoi tiết lộ những ảnh hưởng của tin đồn rạn nứt hôn nhân đối với gia đình. Nữ diễn viên cho biết con gái từng có biểu hiện bất ổn về tâm lý. Sau khi nhận được điện thoại từ giáo viên, cô mới biết Tiểu Hoa lo lắng cha mẹ sẽ ly hôn vì nghe được những thông tin vô căn cứ trên mạng.

Thay vì né tránh, Tôn Lệ chủ động cho con gái đọc những bài viết liên quan và giải thích rõ sự việc. Cô khẳng định nếu gia đình có bất kỳ thay đổi nào, cha mẹ sẽ trực tiếp thông báo để các con không phải tìm kiếm câu trả lời từ những lời đồn bên ngoài. Tôn Lệ cũng tiết lộ chồng luôn ở bên động viên, hỗ trợ tinh thần mỗi khi cô bận rộn.

Trong lần mang thai đầu tiên, Đặng Siêu từng tạm gác công việc, không đóng phim suốt 8 tháng để chăm sóc vợ. Ngày 12.11, nhân dịp sinh nhật con trai Đẳng Đẳng, nam diễn viên dành cho vợ một cái ôm cùng lời nhắn: "Em vất vả rồi". Khoảnh khắc giản dị của cặp sao nhận được nhiều phản hồi tích cực từ công chúng.

Lấn sân sang lĩnh vực kinh doanh

Giữa tháng 11.2026, nhiều cơ quan truyền thông Trung Quốc như Tân Vãn Báo, Tam Tương Đô Thị Báo và Dương Thành Vãn Báo đưa tin Tôn Lệ chính thức ra mắt thương hiệu chăm sóc da bằng liệu pháp hương thơm mang tên hans×hannah, được đặt theo tên tiếng Anh của hai con.

Thương hiệu có sự tham gia của chuyên gia liệu pháp hương thơm Kim Vận Dung và được vận hành bởi một công ty công nghệ sinh học tại Bắc Kinh. Sản phẩm đầu tiên được cho là đã hoàn tất thủ tục đăng ký với cơ quan quản lý dược phẩm Trung Quốc.

Nhiều năm qua, Tôn Lệ dành sự quan tâm đặc biệt cho các phương pháp chăm sóc sức khỏe, tinh dầu, yoga, pilates và chế độ dinh dưỡng. Tháng 9.2026, bộ sách tranh thiếu nhi do cô đảm nhận vai trò chủ biên cũng đã phát hành đến mùa thứ 3. Dù mở rộng hoạt động kinh doanh, nữ diễn viên chưa có dấu hiệu rời xa màn ảnh. Năm 2025, cô ghi dấu ấn với vai diễn một nhân viên bảo hiểm trung niên trong bộ phim Man hảo đích nhân sinh và tiếp tục được vinh danh tại lễ trao giải phim truyền hình thường niên của Đài Phát thanh và Truyền hình Trung ương Trung Quốc vào đầu năm 2026.

Trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 7.2025, Tôn Lệ từng khẳng định: "Tôi vẫn sẽ tiếp tục đóng phim. Tôi đã chuẩn bị tâm thế để đảm nhận những vai diễn người bà trong tương lai".