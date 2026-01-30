Gia đình vẫn là tâm điểm của sân khấu

M UÔN MÀU CUNG BẬC TÌNH THÂN

Đề tài gia đình chưa bao giờ cũ và luôn chiếm thế thượng phong tại các sân khấu phía nam, bởi sức mạnh của sự đồng cảm. Gia đình là tế bào của xã hội, những câu chuyện về tình thân luôn khơi gợi cảm xúc, bởi chạm đến tầng sâu nhất trong tâm thức mỗi người. Đó có thể là tình nghĩa vợ chồng son sắt, là sự bao dung vô bờ bến của cha mẹ, hay tình anh em ruột rà…

Vở Bông cánh cò ẢNH: H.K

Vở Hẹn nhau ở cuối con đường (sân khấu Hoàng Thái Thanh) là sự chiêm nghiệm về lòng thủy chung và sự hy sinh thầm lặng. Dù qua bao sóng gió, sự tử tế và lòng vị tha vẫn là chìa khóa hàn gắn mọi vết thương. Má ơi út dìa (IDECAF) là khúc ca cảm động về tình mẫu tử, về sự chờ đợi mòn mỏi của người mẹ, dù con ngoan hay hư thì vẫn là con của mẹ, được mẹ chở che, an ủi trong lúc tuyệt vọng. Bông cánh cò (sân khấu kịch Hồng Vân) nói về tình cha con, với câu chuyện được dệt nên từ những cay đắng và sự chở che thầm lặng giữa nghịch cảnh. Cô con gái bị phụ tình, ôm cái thai, trở về nương tựa gia đình. Mảnh đất miền Tây Nam bộ không gay gắt vì chữ thể diện, không xô đẩy con cái ra giữa chợ đời, nên người xem khóc như mưa nhưng rất nhẹ lòng.

Hồn ai nấy giữ (IDECAF) lại là câu chuyện cha và con gái bị hoán đổi linh hồn, mang ý nghĩa sâu sắc về sự thấu cảm trong gia đình. Tuy hai thế hệ có xung đột nhau nhưng cuối cùng tình thương vẫn là phép màu kỳ diệu kéo họ lại gần nhau. Nhóm kịch Đời có vở Rau đắng nấu canh khơi gợi nỗi nhớ quê nhà và tình chị em bình dị nhưng sâu nặng, khiến người xem không khỏi bùi ngùi. Vở chỉ kéo dài khoảng 45 phút mà đầy đặn, chuyên nghiệp.

G IẢI MÃ NHỮNG GÓC KHUẤT VÀ XUNG ĐỘT THỜI ĐẠI

Sân khấu kịch còn dũng cảm đối diện những góc khuất, những "vết rạn" trong lòng mỗi gia đình hiện đại. Các biên kịch và đạo diễn đã khéo léo cài cắm những vấn đề gai góc như khoảng cách thế hệ, sự áp đặt tư duy, hay bi kịch từ lòng tham…

Vở Nắng chiều ẢNH: H.K

Trong Lạc ở đáy sông (sân khấu Hoàng Thái Thanh), sự chung thủy trong hôn nhân được đặt lên bàn cân đối trọng với những lo toan đời thường, không tô hồng nhưng cũng không lạnh lùng, mà đầy tính nhân văn của sự tha thứ và buông bỏ. Một người phụ nữ khi lấy chồng cũng có quyền mơ ước về cuộc sống khấm khá, dễ thở, cũng muốn ăn ngon, mặc đẹp, nhà cửa đàng hoàng… Chỉ đáng tiếc, khi những ước mơ chính đáng ấy vấp phải nghịch cảnh và họ không làm chủ được bản thân, thì sẽ đưa đến tội lỗi. Mẹ chồng rắc rối (sân khấu Thế Giới Trẻ) nói về quyền tự do hạnh phúc của người phụ nữ trong gia đình, xóa bỏ những rào cản trong hôn nhân. Thú vị và cảm động ở chỗ, dù mẹ chồng nàng dâu cứ luôn khắc khẩu, đối chọi, ấy vậy mà khi hoạn nạn thì họ lại đoàn kết và hy sinh cho nhau, chứng minh rằng chiều sâu Á Đông và bứt phá hiện đại không hề mâu thuẫn, cốt lõi vẫn là cái tình giữ chân mỗi người.

Vở Má ơi út dìa ẢNH: H.K

Vấn đề giới tính cũng được sân khấu Nhỏ 5B "nhắc khéo" bằng vở Tía ơi con lấy chồng và Bồ công anh. Cha mẹ thời hiện đại đã dần bao dung và chấp nhận "sự khác biệt" của con, miễn con được hạnh phúc. Một cuộc chiến khác (sân khấu kịch Hồng Vân) lại xoáy vào mâu thuẫn âm ỉ trong gia đình và lòng tham đã đẩy các thành viên vào cuộc chiến không tiếng súng, cuối cùng công lý đã thắng để bảo vệ y đức.

Nỗi cô đơn của người già cũng là mảng màu đầy ám ảnh được sân khấu Quốc Thảo khai thác qua vở Nắng chiều. Giữa sự hối hả của con cháu, chân dung những người già hiện lên cô độc, khắc khoải tìm kiếm một sự quan tâm nhỏ nhoi. Hoặc những va chạm văn hóa và tâm lý trong mối quan hệ sui gia, giữa các thế hệ trong gia đình, được vở Đám cưới bên cồn (sân khấu Quốc Thảo) và Cầu dừa đủ xài (sân khấu Trương Hùng Minh) phản tỉnh một cách sâu sắc nhưng đầy tiếng cười rộn rã. Thời hiện đại có những gút mắc mới, và qua các vở kịch người xem tìm được những lời giải hợp lý, cảm động.

Đề tài gia đình chính là dòng chảy nuôi dưỡng sức sống cho các sân khấu. Không cần kỹ xảo hào nhoáng hay cốt truyện viễn tưởng, kịch gia đình chinh phục khán giả bằng sự chân thật. Những vở diễn dù bi hay hài, dù khai thác mâu thuẫn hay ca ngợi sự gắn kết, cuối cùng đều hướng người ta về giá trị cốt lõi là tình thân và tạo hiệu ứng rất rõ sau mỗi buổi diễn.