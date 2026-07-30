Giá đò chở du khách ở cù lao Thới Sơn sẽ tăng gấp đôi

Ngày 30.7, tin từ Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, giá vé đò chèo tại cù lao Thới Sơn (phường Thới Sơn, Đồng Tháp) sẽ tăng theo lộ trình, bắt đầu áp dụng từ tháng 10.2026.

Thời gian qua, hoạt động du lịch ở cù lao Thới Sơn đang thu hút rất nhiều sự quan tâm của giới trẻ ẢNH: THANH QUÂN

Theo lộ trình, từ ngày 1.10.2026, giá mỗi chuyến đò chèo sẽ tăng từ 15.000 đồng lên 30.000 đồng. Sau đó tiếp tục tăng thêm 10.000 đồng/chuyến sau 6 tháng, đến khi đạt mức giá 50.000 đồng/chuyến.

Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp cho biết, lộ trình này đảm bảo các đơn vị lữ hành và du khách kịp thích nghi, tránh gây khó khăn cho các doanh nghiệp lữ hành. Bên cạnh đó, hiện nay, một số doanh nghiệp du lịch đã chốt giá tour với khách nên không thể điều chỉnh.

Việc tăng giá đang nhận được sự ủng hộ, vì thực tế mức giá suốt hơn 17 năm qua chỉ 15.000 đồng/chuyến 30 phút, đối với 2 người chèo. Chính vì vậy, thu nhập của người chèo đò rất thấp, chỉ khoảng 1 - 2 triệu đồng/tháng, nhiều người lao động đã không thể duy trì nghề, khiến số lượng đò chèo giảm từ hơn 300 chiếc xuống khoảng 245 chiếc.

Trong khi nhiều chi phí vật giá hiện tại đã tăng cao so với những năm trước. Ví dụ, chi phí đóng một chiếc xuồng mới hiện nay đã vọt lên 13 triệu đồng. Với thu nhập quá thấp khiến người chèo đò không còn đủ để bù đắp chi phí tái đầu tư và trang trải cuộc sống tối thiểu.

Bên cạnh đó, do phần thu nhập cứng quá thấp nên xuất hiện tình trạng một số người chèo đò ở cù lao Thới Sơn có những lời nói gợi ý để được khách cho thêm, gây khó chịu cho khách du lịch.

Thời gian qua, tour đò chèo ở cù lao Thới Sơn đón lượng khách tăng đột biến nhờ các video gây sốt trên mạng xã hội, gây tình trạng kẹt đò thường xuyên.