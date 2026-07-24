Giá đò ở cù lao Thới Sơn 'đứng yên' 17 năm, người chèo sống nhờ gì?

17 năm giá đò chèo không thay đổi

Tại buổi làm việc giữa Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp, UBND phường Thới Sơn và Nghiệp đoàn đò chèo du lịch Thới Sơn vào hôm qua, vấn đề giá đò chèo trở thành nội dung được nhiều người quan tâm.

Tuy làm việc nặng nhọc nhưng người chèo đò ở cù lao Thới Sơn nhận mức thù lao khá thấp ẢNH: THANH QUÂN

Ông Lê Văn Kiếm, Chủ tịch Nghiệp đoàn đò chèo du lịch Thới Sơn, cho biết mức giá 15.000 đồng/chuyếnđược áp dụng hơn 17 năm trước đến nay chưa thay đổi. Trong khi đó, chi phí đầu tư phương tiện, vật tư và sinh hoạt đều tăng nhiều lần.

Theo ông Kiếm, nghiệp đoàn hiện còn khoảng 245 - 265 xuồng hoạt động, giảm đáng kể so với hơn 300 chiếc trước đây. Nguyên nhân chủ yếu là thu nhập quá thấp khiến nhiều lao động không còn mặn mà với nghề.

"Mỗi tháng, một người chèo đò thực hiện khoảng 100 chuyến, mỗi chuyến kéo dài hơn 30 phút. Thu nhập từ tiền công chỉ hơn 1 triệu đồng, cộng thêm tiền khách bồi dưỡng thì cũng chỉ đạt khoảng 2 - 2,5 triệu đồng/tháng", ông Kiếm chia sẻ.

Trong khi đó, chi phí đóng mới một chiếc xuồng hiện đã tăng lên khoảng 13 triệu đồng, gấp gần ba lần so với thời điểm giá đò được ban hành.

Nhiều ý kiến tại cuộc họp cho rằng, mức giá hiện nay không còn phù hợp với thực tế. Bà Lương Thị Diễm Trang, Chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp, nhận định công sức của người chèo đò chưa được trả tương xứng và việc điều chỉnh giá là cần thiết để bảo đảm sinh kế cho người lao động.

Nghiệp đoàn đề xuất nâng giá lên 50.000 đồng/chuyến. Tuy nhiên, theo ông Nguyễn Thanh Phong, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp, việc tăng giá cần có lộ trình để các doanh nghiệp lữ hành và thị trường thích nghi. Phương án được gợi ý là điều chỉnh từng bước, từ 30.000 đồng lên 40.000 đồng rồi mới tiến tới mức 50.000 đồng/chuyến.

Những "nàng thơ" làm kẹt đò

Song song với việc tăng giá, các đại biểu thống nhất yêu cầu nâng cao chất lượng phục vụ. Theo đó, người chèo đò không chỉ đảm nhận việc đưa đón khách mà còn cần được trang bị kiến thức để giới thiệu về lịch sử, văn hóa, cảnh quan và đặc sản địa phương, góp phần tạo ấn tượng tốt hơn với du khách.

Có những ngày lượng khách du lịch đổ về cù lao Thới Sơn rất đông ẢNH: MINH KHA

Kết luận buổi làm việc, bà Nguyễn Thị Xuân Mai, Phó chủ tịch UBND phường Thới Sơn, thông tin địa phương sẽ xây dựng phương án quản lý giá mới gắn với việc kiểm tra thường xuyên chất lượng phục vụ, thái độ ứng xử và việc niêm yết giá tại các bến đò. Mức giá điều chỉnh dự kiến sẽ được thống nhất và công bố sau khi làm việc với các doanh nghiệp lữ hành trong thời gian tới.

Ngoài câu chuyện giá đò, cuộc họp cũng đề cập tình trạng một số nhóm khách đến chụp ảnh, quay video trên kênh rạch khiến giao thông đường thủy thường xuyên ùn ứ. Theo phản ánh của các doanh nghiệp lữ hành, nhiều đoàn khách yêu cầu dừng xuồng hoặc di chuyển rất chậm để tạo cảnh quay theo kiểu "nàng thơ", làm các đoàn khách phía sau, đặc biệt là khách quốc tế, phải chờ đợi, ảnh hưởng đến trải nghiệm tham quan.

Để khắc phục, Hiệp hội Du lịch tỉnh Đồng Tháp đề xuất phân luồng thời gian phục vụ, khuyến khích các nhóm khách có nhu cầu chụp ảnh lựa chọn khung giờ ít khách như sáng sớm hoặc sau 15 giờ. Giải pháp này vừa đáp ứng nhu cầu ghi hình, vừa hạn chế tình trạng ùn tắc trên tuyến tham quan bằng xuồng tại cù lao Thới Sơn.