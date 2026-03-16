Giá dưa hấu lao dốc, nông dân Gia Lai lao đao

Những ngày giữa tháng 3, không khí buồn bã hiện rõ trên gương mặt nhiều nông dân trồng dưa tại các cánh đồng dưa hấu ở xã Uar, Phú Túc (tỉnh Gia Lai). Cảnh tượng này trái ngược hoàn toàn với kỳ vọng và sự hứng khởi của bà con khi bước vào vụ dưa mới.

Thay vì cảnh xe chở dưa từ các vùng trồng phía tây Gia Lai nườm nượp ra phía bắc để xuất sang bên kia biên giới hoặc đưa đi tiêu thụ khắp nơi, thương lái chen nhau thu mua, thì nay nhiều cánh đồng dưa trở nên đìu hiu. Dưa chín đầy ruộng, quả to đều nhưng thương lái chỉ đến lác đác, kén chọn và trả giá rất thấp, thậm chí trả giá nhiều lần mới chốt.

Dưa hấu chín đầy đồng nhưng vắng bóng người mua ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo ông Nguyễn Bảy Thành, Chủ tịch UBND xã Uar, tổng diện tích dưa hấu trên địa bàn khoảng 400 ha. Giá dưa hiện chỉ dao động 1.000 - 5.000 đồng/kg, tùy loại, trong khi chi phí đầu tư mỗi sào lên đến 7 - 9 triệu đồng. Một số hộ thu hoạch sớm nên bán được giá hơn, nhưng vẫn còn nhiều diện tích chưa thu.

"Nhiều hộ buộc phải bán cả sào cho thương lái tự vào thu hoạch với giá chỉ 2 - 3 triệu đồng/sào, tức chưa thu hồi được một nửa vốn. Với mức giá này, nông dân trồng dưa lỗ nặng”, ông Thành nói.

Chị Trần Hoàng Quyên, một nông dân trồng dưa hấu ở xã Phú Túc, chua chát nói: “Gia đình tôi đầu tư gần 700 triệu đồng trồng dưa hấu. Niên vụ này dưa xuống giá quá, giờ phải bán cắt lỗ, mỗi sào chỉ được 2,5 triệu đồng. Sau khi bán xong, gia đình chỉ thu về hơn 180 triệu đồng, lỗ gần nửa tỉ đồng. Biết là lỗ nhưng không bán thì dưa hỏng, mất trắng, nên gia đình đành để thương lái vào hái rồi thu dọn lán trại về”.

Số lượng xe chở dưa ra phía bắc tiêu thụ giảm hẳn so với các niên vụ trước ẢNH: TRẦN HIẾU

Nhiều hộ nông dân lỗ ít cũng cả trăm triệu đồng, có hộ lỗ nhiều hơn. Sau nhiều tháng một nắng hai sương chăm sóc ruộng dưa, đến kỳ thu hoạch, bà con lại rơi vào cảnh được mùa rớt giá

Dưa hấu rớt giá khiến không khí ở nhiều vùng chuyên canh dưa hấu của Gia Lai trở nên trầm buồn.

Nhiều nông dân trồng dưa hấu buộc phải bán rẻ để thu hồi một phần vốn đầu tư ẢNH: TRẦN HIẾU

Theo Sở Công thương tỉnh Gia Lai, toàn tỉnh có khoảng 2.733 ha dưa hấu, tập trung chủ yếu ở khu vực phía tây. Đến nay mới thu hoạch được hơn 10%, sản lượng đạt hơn 12.000 tấn.

Hiện vẫn còn gần 2.400 ha, tương đương gần 90% diện tích, đang bước vào giai đoạn thu hoạch tập trung trong tháng 3 và tháng 4.

Trước tình hình này, Sở Công thương tỉnh Gia Lai đã có công văn khẩn gửi các tỉnh, thành, doanh nghiệp phân phối, siêu thị, chuỗi cửa hàng thực phẩm và hệ thống chợ trên cả nước, đề nghị hỗ trợ kết nối tiêu thụ dưa hấu Gia Lai.