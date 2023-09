Giá gạo cao kỷ lục nhưng vì sao Thái Lan khuyến cáo nông dân không tăng vụ?

Giá gạo của Thái Lan và Việt Nam tuần qua giảm khá mạnh, khoảng 15 USD. Cụ thể, gạo 5% tấm của Việt Nam về mức 613 USD/tấn và Thái Lan là 611 USD/tấn. Đây là mức giá cao nhất kể từ năm 2008 đến nay.

Tại Thái Lan, El Nino gây thiếu hụt lượng mưa và các hồ chứa thiếu nước nghiêm trọng CÔNG HÂN

Tuy nhiên, theo ThaiPBS, mới đây Cục Thủy lợi Hoàng gia Thái Lan (RID) đã lặp lại khuyến cáo "không nên tiếp tục tăng vụ sau khi thu hoạch vụ lúa hiện tại". Vụ lúa hiện tại sẽ vào giai đoạn thu hoạch rộ vào tháng 10 - 11. Vụ lúa chính trong năm ở Thái Lan thường bắt đầu vào đầu mùa mưa, khoảng tháng 5 và kết thúc vào tháng 10 - 11.

Nguyên nhân, các chuyên gia thủy lợi đưa ra khuyến cáo trên vì lo ngại những tác động của hiện tượng El Nino gây khô hạn trong thời gian tới. Ông Prapit Chanma, Tổng giám đốc RID, ngày 15.9 cho biết: "Lượng nước dự trữ trong các hồ chứa của đất nước sẽ đủ để dùng cho sinh hoạt, duy trì hệ sinh thái và trồng cây lớn chứ không đủ để trồng lúa - loại cây vốn cần nhiều nước. Mọi người dân nên sử dụng nước tiết kiệm và tích trữ càng nhiều nước càng tốt bằng các vật dụng có thể có để giảm thiểu tác động của tình trạng thiếu nước".

Theo RID, hiện 4 hồ chứa nước chính ở lưu vực sông Chao Phraya chỉ có tổng cộng 10,8 tỉ mét khối, tương đương 44% tổng công suất. Tổng lượng nước được lưu trữ trong các hồ chứa cỡ lớn và vừa của đất nước là 45,3 tỉ mét khối, tương đương 59% tổng công suất.

Tuy nhiên, một bài viết liên quan tới mặt hàng gạo của Reuters vừa xuất bản cho biết, một số nông dân thu hoạch lúa sớm đã tranh thủ xuống giống vụ mới với hy vọng có thể tận dụng cơ hội giá gạo đang cao nhờ lệnh cấm xuất khẩu của Ấn Độ. Họ hy vọng đây là cơ hội để giải quyết các vấn đề về kinh tế của gia đình.

Năm 2022, Thái Lan đã xuất khẩu 7,7 triệu tấn gạo, thị trường chủ yếu là Trung Đông, châu Á và châu Phi. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, sản xuất lúa của Thái Lan gặp phải một số vấn đề về chất lượng giống, diện tích canh tác giảm do thiếu mưa và nước tưới… Văn phòng Nước quốc gia Thái Lan thông tin, lượng mưa năm nay thấp hơn 18% so với bình thường và các hồ chứa chính chỉ được lấp đầy khoảng 54% tổng công suất. Các kiểu thời tiết cực đoan do hiện tượng El Nino gây ra đang tạo ra rủi ro cho nông dân.