Giá gạo ở Nhật Bản tăng gần 91%





Thống kê trên phản ánh tình hình giá gạo ở Nhật Bản đang có giai đoạn hạ nhiệt dù vẫn ở mức cao. Trong tháng 5 và tháng 6, giá gạo ở Nhật Bản cao gấp đôi so với cùng kỳ năm 2024, khi lần lượt tăng 101,7% và 100,2%, Hãng AFP cho hay.

Gạo được bày bán ở Tokyo Ảnh: Reuters

Theo dữ liệu từ Bộ Nông - Lâm - Ngư nghiệp Nhật Bản, trong tuần từ ngày 4 - 10.8, một túi gạo 5 kg tại siêu thị có giá bán trung bình 3.737 yen (hơn 660.000 đồng). Trước đó, giá gạo từng lập đỉnh trung bình 4.285 yen (khoảng 760.000 đồng) cho túi 5 kg.

Dự trữ gạo của Nhật Bản khan hiếm do nắng nóng ảnh hưởng đến mùa vụ năm 2023. Nguồn cung cũng bị tác động bởi nhu cầu tiêu thụ trong mùa cao điểm du lịch, ngoài ra còn có thời điểm người dân đổ xô đi tích trữ gạo sau những đợt cảnh báo bão và động đất. Chính phủ Nhật Bản thời gian qua đã đưa ra nhiều chính sách nhằm điều tiết giá gạo, bao gồm mở kho gạo dự trữ và khuyến khích nông dân trồng nhiều loại cây khác ngoài lúa, nhằm đa dạng nguồn cung lương thực.

Nhật Bản ngày 22.8 cũng công bố dữ liệu tình hình lạm phát. Theo đó, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) lõi của nước này, không bao gồm giá thực phẩm tươi sống, trong tháng 7 đã tăng 3,1% so với cùng kỳ năm 2024. Lạm phát toàn phần tháng trước cũng ở mức 3,1% và đánh dấu tháng thứ 40 liên tiếp chỉ số này vượt mục tiêu 2% của Ngân hàng T.Ư Nhật Bản (BOJ), theo CNBC. Giới chuyên gia nhận định số liệu lạm phát tháng 7 củng cố kỳ vọng của thị trường rằng BOJ sẽ có đợt tăng lãi suất vào cuối năm nay.



