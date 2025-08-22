Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thế giới

Thành phố Nhật Bản đề xuất sử dụng điện thoại tối đa 2 tiếng/ngày

Bảo Hoàng
Bảo Hoàng
22/08/2025 17:05 GMT+7

Thành phố Toyoake, tỉnh Aichi của Nhật Bản vừa đưa ra dự thảo khuyến nghị người dân mỗi ngày chỉ sử dụng điện thoại tối đa 2 tiếng ngoài giờ học và làm việc.

Hãng AFP ngày 22.8 cho hay nội dung dự thảo nói trên đặt ra khuyến nghị mỗi người dân tại Toyoake không xem điện thoại quá 2 tiếng/ngày sau giờ học và làm việc. Ngoài ra, đề xuất khuyến khích học sinh tiểu học tránh sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) sau 21 giờ, học sinh từ trung học cơ sở trở lên không dùng điện thoại sau 22 giờ.

Đề xuất trên được công bố ngày 21.8 và sẽ đưa ra thảo luận vào tuần sau. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ có hiệu lực vào ngày 1.10.

Thành phố Nhật Bản đề xuất sử dụng điện thoại tối đa 2 tiếng/ngày - Ảnh 1.

Hành khách dùng điện thoại khi đi tàu điện ở Tokyo, Nhật Bản

ảnh: Tuyết Lan

Thị trưởng Toyoake Koki Masafumi cho biết đề xuất không mang tính ràng buộc và không có chế tài. Mục đích của chính quyền là đưa ra những khuyến nghị nhằm ngăn sử dụng thiết bị điện tử quá mức, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Theo một cuộc khảo sát do Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản công bố vào tháng 3, thanh thiếu niên Nhật Bản dành trung bình hơn 5 tiếng mỗi ngày để lên mạng vào các ngày trong tuần.

Đề xuất của chính quyền Toyoake đã lập tức nhận về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nội dung dự thảo này là không thực tế.

“Tôi hiểu ý định của họ, tuy nhiên giới hạn 2 tiếng mỗi ngày là điều không thể”, một người dùng mạng xã hội X bình luận. Những ý kiến khác cho rằng việc sử dụng điện thoại ra sao nên là quyết định của mỗi gia đình.

Thị trưởng Koki Masafumi làm rõ rằng đề xuất giới hạn giờ sử dụng không bắt buộc, đồng thời công nhận smartphone hữu ích và không thể thiếu trong cuộc sống.

Sau khi ban hành, chính quyền Toyoake sẽ phối hợp với các trường học, chuyên gia y tế và phúc lợi để đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng hợp lý thiết bị smartphone. Kyodo News ngày 21.8 dẫn lời một quan chức thành phố Toyoake nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đây là cơ hội để người dân nhìn lại thói quen dùng smartphone của mình".

Tin liên quan

Quan chức WHO kêu gọi cân nhắc việc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh

Quan chức WHO kêu gọi cân nhắc việc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh

Một quan chức cấp cao của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) cho rằng các nước nên cân nhắc việc hạn chế sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) và các thiết bị điện tử khác của giới trẻ.

Thành phố đầu tiên tại Trung Quốc cấm học sinh dùng điện thoại

Khám phá thêm chủ đề

Nhật Bản điện thoại smartphone mạng xã hội
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận