Thành phố Nhật Bản đề xuất sử dụng điện thoại tối đa 2 tiếng/ngày

Hãng AFP ngày 22.8 cho hay nội dung dự thảo nói trên đặt ra khuyến nghị mỗi người dân tại Toyoake không xem điện thoại quá 2 tiếng/ngày sau giờ học và làm việc. Ngoài ra, đề xuất khuyến khích học sinh tiểu học tránh sử dụng điện thoại thông minh (smartphone) sau 21 giờ, học sinh từ trung học cơ sở trở lên không dùng điện thoại sau 22 giờ.

Đề xuất trên được công bố ngày 21.8 và sẽ đưa ra thảo luận vào tuần sau. Nếu được thông qua, đề xuất sẽ có hiệu lực vào ngày 1.10.

Hành khách dùng điện thoại khi đi tàu điện ở Tokyo, Nhật Bản ảnh: Tuyết Lan

Thị trưởng Toyoake Koki Masafumi cho biết đề xuất không mang tính ràng buộc và không có chế tài. Mục đích của chính quyền là đưa ra những khuyến nghị nhằm ngăn sử dụng thiết bị điện tử quá mức, có thể gây ra các vấn đề sức khỏe thể chất và tinh thần, bao gồm ảnh hưởng đến giấc ngủ.

Theo một cuộc khảo sát do Cơ quan Trẻ em và Gia đình Nhật Bản công bố vào tháng 3, thanh thiếu niên Nhật Bản dành trung bình hơn 5 tiếng mỗi ngày để lên mạng vào các ngày trong tuần.

Đề xuất của chính quyền Toyoake đã lập tức nhận về những ý kiến trái chiều trên mạng xã hội. Nhiều người cho rằng nội dung dự thảo này là không thực tế.

“Tôi hiểu ý định của họ, tuy nhiên giới hạn 2 tiếng mỗi ngày là điều không thể”, một người dùng mạng xã hội X bình luận. Những ý kiến khác cho rằng việc sử dụng điện thoại ra sao nên là quyết định của mỗi gia đình.

Thị trưởng Koki Masafumi làm rõ rằng đề xuất giới hạn giờ sử dụng không bắt buộc, đồng thời công nhận smartphone hữu ích và không thể thiếu trong cuộc sống.

Sau khi ban hành, chính quyền Toyoake sẽ phối hợp với các trường học, chuyên gia y tế và phúc lợi để đẩy mạnh tuyên truyền về việc sử dụng hợp lý thiết bị smartphone. Kyodo News ngày 21.8 dẫn lời một quan chức thành phố Toyoake nhấn mạnh: “Chúng tôi muốn đây là cơ hội để người dân nhìn lại thói quen dùng smartphone của mình".