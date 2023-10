Giá gạo thế giới tăng trở lại, gạo Việt vẫn dẫn đầu

Ngày 18.10, cập nhật từ Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA) cho biết, giá gạo 5% và 25% tấm của Việt Nam cùng tăng 10 USD lên mức tương ứng 633 và 618 USD/tấn. Trong khi đó, gạo 5% tấm của Thái Lan chỉ tăng 1 USD lên mức 582 USD/tấn, còn gạo 25% tấm giảm 1 USD còn 532 USD/tấn.

Thị trường gạo thế giới đang "nóng" trở lại ĐÌNH TUYỂN

Như vậy, giá gạo Việt đang ở mức cao nhất thế giới hơn gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan đến 51 USD/tấn.

Cùng tăng 10 USD như Việt Nam nhưng gạo 5% tấm của Pakistan mới chỉ đạt 573 USD/tấn và gạo 25% tấm là 493 USD/tấn.

Thị trường gạo thế giới sôi động trở lại là do đang vào giai đoạn cuối năm, các nước tiêu thụ chính tăng cường nhập khẩu để đảm bảo an ninh lương thực cho năm 2023 và chuẩn bị cho mùa khô hạn năm 2024. Hiện tượng El Nino dự báo sẽ kéo dài đến quý 1/2024, gây khô hạn nhiều nơi và ảnh hưởng lớn đến an ninh lương thực của nhiều nước. Một trong những thông tin đáng chú ý là Indonesia sẽ nhập khẩu 1,5 triệu tấn gạo trong những tháng còn lại của năm 2023 và có khả năng tiếp tục duy trì lượng nhập khẩu đến 2 triệu tấn trong năm 2024.

Trong khi đó, nước xuất khẩu gạo lớn nhất thế giới là Ấn Độ vẫn chưa đưa ra quyết định chính thức nào sau khi lệnh áp thuế xuất khẩu 20% với gạo đồ hết hiệu lực vào ngày 15.10; bên cạnh đó mức giá sàn 1.200 USD/tấn với gạo Basmati vẫn chưa được điều chỉnh. Nhiều thông tin không chính thức cho biết, các chính sách hạn chế xuất khẩu gạo của Ấn Độ vẫn tiếp tục được duy trì.

Trong bối cảnh đó, nhiều nhà nhập khẩu gạo buộc phải tranh thủ nhập hàng vào vì đây là giai đoạn thu hoạch rộ ở nhiều nguồn cung gạo quan trọng như: Thái Lan, Pakistan, Myanmar, Campuchia… khiến giá gạo trên thị trường thế giới tăng trở lại. Tuy nhiên, giá gạo Thái Lan tăng ít hơn so với các nước khác vì đồng baht Thái đang giảm giá so với USD nhanh hơn đồng tiền các nước khác.

Gạo Việt Nam vẫn duy trì mức cao nhất thế giới do chưa vào chính vụ thu hoạch lúa thu đông và lượng gạo còn lại để xuất khẩu không còn nhiều. Bên cạnh đó, giá gạo nội địa tuần này cũng tăng 350 - 450 đồng/kg; cụ thể lúa thường tại ruộng 8.100 - 8.200 đồng/kg, gạo lứt loại 1 từ 12.600 - 12.800 đồng/kg, gạo trắng loại 1 từ 14.700 - 14.800 đồng/kg…

Theo báo cáo của Bộ Công thương, trong tháng 9, xuất khẩu gạo của Việt Nam tăng đến 80% so với cùng kỳ năm trước và đạt giá trị đến 495 triệu USD. Tính chung 9 tháng, xuất khẩu gạo đạt kim ngạch 3,66 tỉ USD, tăng 40% so với cùng kỳ năm trước và vượt kim ngạch xuất khẩu của cả năm 2022.