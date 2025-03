Giá gạo Việt tăng liên tiếp 2 tuần

Theo Hiệp hội lương thực Việt Nam (VFA), tuần này giá gạo 5% tấm xuất khẩu của Việt Nam tăng thêm 3 USD so với tuần trước và đạt mức 397 USD/tấn. Đây là tuần thứ 2 liên tiếp gạo Việt Nam tăng giá sau khi rơi xuống đáy 392 USD/tấn vào đầu tháng 3. Cùng xu hướng này, gạo Pakistan tăng tới 16 USD lên 398 USD/tấn.



Nông dân miền Tây đang vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân ẢNH: CÔNG HÂN

Ở chiều ngược lại, gạo Ấn Độ giảm 6 USD còn 397 USD/tấn, bằng với gạo Việt Nam. Tương tự, gạo cùng phẩm cấp của Thái Lan giảm 2 USD xuống còn 404 USD/tấn.

Xuất khẩu gạo của Việt Nam gặp khó trong thời gian qua do thị trường chủ lực là Philippines điều chỉnh chính sách gạo. Thống kê của các cơ quan chức năng Philippines cho biết, tính đến ngày 13.3, tổng lượng gạo nhập khẩu mới đạt gần 641.000 tấn; giảm đáng kể so với con số gần 1,2 triệu tấn gạo trong quý 1/2024. Một lí do nữa là Chính phủ Philippines cũng đang đẩy mạnh việc đa dạng hóa nguồn cung. Báo cáo của Bộ nông nghiệp nước này cho biết, trong những tháng đầu năm 2025 thị phần gạo Thái Lan và Pakistan đã tăng lên 10% mỗi nước, khiến gạo Việt Nam chỉ còn chiếm tỉ lệ 1/3 tổng lượng gạo nhập khẩu, trong khi bình thường trên 2/3. Đây là thách thức không nhỏ với các doanh nghiệp gạo Việt Nam đang xuất khẩu vào thị trường truyền thống này.

Ở thời điểm hiện tại, các tỉnh miền Tây đang vào cao điểm thu hoạch lúa đông xuân. Hiện nay thương lái đang tích cực thu mua với giá khá tốt, tăng 100 - 200 đồng/kg so với tuần trước. Cụ thể, giá lúa OM 5451 từ 5.800 -6.000/kg, giá lúa Đài Thơm 8 và OM 18 từ 6.500 - 6.600/kg; lúa IR 50404 khoảng 5.500 - 5.600 đồng/kg…

Trong khi gạo Việt đang trong xu hướng khởi sắc trở lại thì những nhà xuất khẩu gạo Thái Lan lại lo lắng về cuộc chiến thương mại từ nước Mỹ của Tổng thống Donald Trump vì Mỹ là thị trường nhập khẩu gạo lớn thứ 3 của Thái Lan trong năm 2024.

Các chuyên gia Thái Lan lo lắng về khả năng Tổng thống Donald Trump có thể áp thuế với hàng hóa nước này, vì trong 1 thập kỷ qua thặng dư thương mại của Thái Lan liên tục tăng và con số xuất siêu năm 2024 lên tới 35,42 tỉ USD. Thái Lan đứng thứ 11 trong số các nước đang xuất siêu vào Mỹ.