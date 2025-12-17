Giá hàng thiết yếu nhấp nhổm tăng

Thịt, trứng cùng tăng giá vì sao?

Theo ghi nhận tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM) ngày 16.12, một số tiểu thương cho biết giá thịt heo đã bắt đầu tăng. Tại sạp phân phối của Công ty Thực phẩm Hồng Đào, giá thịt ba rọi sườn điều chỉnh tăng lên 125.000 đồng/kg, ba rọi quế 90.000 đồng/kg, đùi 83.000 đồng/kg, xương giò sau 65.000 đồng/kg… Anh Bùi Hoàng Ân, thường xuyên đi chợ cho bếp ăn tập thể, nhận xét: "Giá thịt heo nay tăng lên cao rồi, hôm trước tôi mua xương giò chỉ có 50.000 đồng/kg, hôm nay đã tăng đến 15.000 đồng/kg. Các loại thịt khác cũng tăng khá nhiều".

Ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, cho rằng đây là diễn biến phù hợp với các chu kỳ giá trong quá khứ, khi giá heo hơi thường bật tăng mạnh sau những giai đoạn giảm sâu vì dịch bệnh. Sự phục hồi này được hỗ trợ bởi bối cảnh nguồn cung suy giảm. Sau giai đoạn chịu ảnh hưởng nặng từ dịch tả heo châu Phi, lượng heo hơi trên thị trường giảm đáng kể, trong khi chu kỳ tái đàn cần 4 - 6 tháng để ổn định. Bên cạnh đó, đợt bão lũ gần đây cũng gây thiệt hại tại một số khu vực, khiến nguồn cung bị thắt chặt đúng thời điểm nhu cầu tiêu thụ thịt heo tăng mạnh vào cuối năm, đặc biệt là giai đoạn cận tết.

Giá trứng gia cầm đang ở mức cao do vào mùa chuẩn bị hàng tết và thị trường Campuchia Ảnh: Q.T

Dự báo về xu hướng giá sắp tới, ông Lê Xuân Huy, Phó tổng giám đốc Công ty Chăn nuôi C.P VN, nói: "Khả năng cao từ nay đến tết giá heo hơi sẽ tăng cao hơn, do nhu cầu chế biến thực phẩm tết, có thể tăng lên mức 70.000 đồng/kg nhưng khó cao hơn vì nếu vậy người dân có thể tiết kiệm chi tiêu. Về sản lượng, thịt heo chắc không thiếu vì trong thời gian qua các trang trại chăn nuôi cũng đang cố gắng kiềm giữ sản lượng bán ra để chờ giá lên, tỷ lệ tăng trọng tự nhiên ước tính cũng đạt khoảng 10%, tương ứng với gia tăng nhu cầu tiêu thụ mùa cuối năm".

Không chỉ heo, một mặt hàng thiết yếu khác cũng duy trì mức giá cao là trứng gia cầm. Hiện tại, giá trứng bình ổn tại thị trường TP.HCM là 33.000 đồng/chục với trứng gà tươi và 37.000 đồng/chục với trứng vịt tươi. Còn tại trang trại tương ứng từ 25.000 và 27.000 đồng/chục. Ông Trương Chí Thiện, Tổng giám đốc Công ty Vĩnh Thành Đạt (V-Food), lý giải: Giá trứng tăng cao trong thời gian qua có nhiều nguyên nhân, trong đó thị trường Campuchia vẫn đang hút một lượng lớn trứng. Bên cạnh đó nguồn cung trong nước bị thiệt hại bởi mưa lũ, nhu cầu tiêu thụ sau đó cũng tăng cao đã đẩy giá trứng lên. Hiện tại công ty đang chuẩn bị sản xuất các sản phẩm trứng muối, trứng bắc thảo, trứng ăn liền để phục vụ thị trường tết. "Năm nay chúng tôi chuẩn bị nguồn hàng tương đương năm ngoái do dự báo sức tiêu thụ không tăng mạnh. Bên cạnh đó, giá hiện tại cũng đang ở mức cao, nên thị trường tết sẽ không tăng giá thêm nếu không có tình huống bất thường", ông Thiện nhận định.

TP.HCM sẵn sàng chuẩn bị hàng hóa phục vụ thị trường tết Ảnh: Chí Nhân

Gạo đặc sản hút hàng

Vào thời điểm hiện tại, nhiều cánh đồng lúa vụ 3 đã thu hoạch xong, nông dân ĐBSCL bắt đầu xuống giống vụ đông xuân 2026. Tuy hoạt động xuất khẩu không sôi động như mấy năm trước do thị trường chủ lực Philippines chưa mở cửa trở lại nhưng ông Nguyễn Văn Thành, Giám đốc Công ty TNHH SX-TM Phước Thành IV (Vĩnh Long), vẫn rất bận rộn. "Vào thời điểm này, các đơn vị phân phối nội địa bắt đầu chuẩn bị hàng cho mùa tết nên nhờ vậy mà thị trường cũng khá sôi động. Hàng tết chủ yếu là các loại gạo đặc sản, chất lượng cao như ST24, ST25, ĐT8, Nàng Hoa… Bà con mình vẫn có tâm lý đầu năm nấu mâm cơm thơm ngon, tươm tất để dâng cúng ông bà và trong nhà gạo phải nhiều hơn bình thường một ít với mong ước năm mới tốt lành, phát đạt. Chính vì vậy mà nhu cầu tiêu thụ các loại gạo đặc sản vào cuối năm luôn tăng, giá tốt", ông Thành cho hay.

Ông Nguyễn Vĩnh Trọng, Giám đốc Công ty TNHH Việt Hưng (Đồng Tháp), cho biết thêm: Năm nay gạo ST25 lần thứ 3 đoạt giải "Gạo ngon nhất thế giới" nên nhu cầu mùa tết tăng cao. Hiện nay giá tại kho từ 22.500 - 23.000 đồng/kg, tăng khoảng 500 - 1.000 đồng so với đầu tháng. Bên cạnh đó, nhu cầu tiêu thụ gạo nếp mùa cuối năm cũng tăng giá nội địa phổ biến từ 16.000 - 17.000 đồng/kg, tăng khoảng 500 đồng so với tháng trước. Không chỉ tại VN mà các nước lân cận như Trung Quốc, Philippines cũng đã đặt hàng để giao vào cuối tháng 12 và đầu tháng 1.2026. Do vậy, giá gạo khả năng cao sẽ tiếp tục tăng trong thời gian tới.

Với các kênh phân phối, thời điểm hiện tại cũng là lúc chuẩn bị nguồn hàng cho mùa cao điểm cuối năm. Bà Phạm Huyền Trang, Giám đốc ngành hàng WinMart, cho biết: "WinMart đã và đang làm việc với các nhà cung cấp trên toàn quốc để mua hàng hóa với sản lượng lớn từ sớm, đảm bảo giá tốt và nguồn hàng ổn định cho mùa cao điểm. Bên cạnh đó, chúng tôi chủ động kế hoạch dự trữ hàng thiết yếu nhằm bảo đảm nguồn cung luôn dồi dào. WinMart đã chủ động điều phối liên vùng để đảm bảo đầy đủ hàng hóa, giữ giá bán ổn định và triển khai hàng loạt ưu đãi".

Tương tự, đại diện một số siêu thị khác cho biết đang trong giai đoạn làm việc trước với nhà cung cấp từ 2 - 3 tháng để tăng cường dự trữ, đảm bảo hàng hóa đầy đủ, giá cả bình ổn dịp tết. Trong đó, nhóm hàng hóa thiết yếu như gạo, dầu ăn, nước uống…; các sản phẩm gia dụng cơ bản; nhóm thực phẩm tươi sống rau củ quả, thịt heo, thịt gà, thủy hải sản, trái cây nội địa, trái cây nhập khẩu; nhóm hàng quà tặng và sản phẩm đặc trưng mùa lễ gồm bánh kẹo, nước giải khát, trái cây… được ưu tiên tích trữ.