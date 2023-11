Sức mua yếu, giá hàng hóa vẫn tăng

Theo Tổng cục Thống kê, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 10.2023 tăng 3,59% so với cùng kỳ 2022. Bình quân 10 tháng, CPI tăng 3,2% và lạm phát cơ bản tăng 4,38%. Các chuyên gia cho rằng lạm phát vẫn đáng chú ý dù nằm trong kiểm soát. PGS-TS Đinh Trọng Thịnh (Học viện Tài chính) cho rằng lạm phát nhích tăng trở lại do giá lương thực, thực phẩm tăng. Đặc biệt, giá điện vừa tăng 4,5% trong tháng 11. Tuy vậy, ông Thịnh nhấn mạnh mục tiêu lạm phát 4,5% năm nay sẽ được kiểm soát tốt. Ông lưu ý thêm, giá xăng dầu đang giảm là tín hiệu tốt, song thị trường thế giới rất khó lường do những biến động vẫn tiếp tục diễn ra. Bên cạnh đó, thu nhập giảm nên sức mua cuối năm khó có sự đột biến. Kiểm soát giá cả vẫn là công tác cốt lõi của ngành công thương trong những tháng cuối năm.