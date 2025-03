Giá heo hơi hạ nhiệt

Giá giảm nhẹ nhưng vẫn cao

Chị Nguyễn Thị Đào (ngụ Q.Tân Bình, TP.HCM) kể: "Tuần này nhà tôi đã 2 lần ăn thịt heo vì đây món ưa thích của cả gia đình, trong khi suốt hơn 2 tháng trước đó gia đình hạn chế dùng vì giá quá cao. Một ký thịt đến hơn 200.000 đồng mà không đủ cho cả nhà ăn 2 bữa nên đành chọn những thực phẩm khác thay thế". Gần đây, sạp thịt ở gần nhà mà chị Đào hay mua đông đúc hơn và giá cũng giảm bình quân hơn 10.000 đồng/kg.

Tương tự, anh Huỳnh Văn Đạt (Q.Bình Thạnh) nhận xét: Suốt thời gian qua, trong bữa cơm văn phòng, những món liên quan tới thịt heo đều giảm đáng kể. Thậm chí có hôm cảm thấy thịt còn có mùi nhẹ như hàng đông lạnh kém chất lượng. Trong khi đó, các quán cơm tấm thì tăng giá từ 3.000 - 5.000 đồng/đĩa. Do vậy, thời gian qua, để an toàn và tiết kiệm, khi ra quán anh thường gọi những món ít liên quan tới thịt heo. Giờ thịt heo giảm, anh Đạt hy vọng hàng chất lượng, thịt nóng sẽ trở lại như trước.

Cơn sốt giá thịt heo tạo điều kiện cho thịt đông lạnh tăng mạnh Ảnh: Chí Nhân

Tâm lý người tiêu dùng cũng phù hợp với đầu cung. Chị Lý Ngọc Ngân, một tiểu thương ở chợ dân sinh phường 7 (Q.11, TP.HCM) cho biết: Vào giai đoạn cuối tháng 2 đầu tháng 3, giá heo hơi lên cao đỉnh điểm nhiều năm khiến chị nhiều ngày phải tạm nghỉ vì mua không được hàng. Còn nếu mua được thì giá cao quá cũng không bán được, người dân không dám ăn. "Có ngày lấy có 2 mảnh thịt mà bán không hết. Người tiêu dùng chuyển qua ăn trứng, cá, thịt gà và cả thịt đông lạnh. Khoảng 3 tuần nay giá giảm và nguồn cung tăng nên buôn bán cũng thuận lợi hơn. Tuy nhiên, hiện nay giá vẫn còn cao và khách mua cũng hạn chế về số lượng", chị Ngân nói.

Theo ghi nhận tại chợ đầu mối Hóc Môn (TP.HCM), trong những tuần gần đây lượng heo về chợ tăng nhẹ từ 4.100 - 4.600 con/ngày. Giá heo mảnh giảm khoảng 10.000 - 15.000 đồng/kg, xuống còn 85.000 - 90.000 đồng/kg; giá heo hơi bình quân cả nước giảm gần 10.000 đồng/kg xuống 70.000 đồng/kg, nhưng ở các tỉnh Nam bộ phổ biến vẫn khá cao từ 72.000 - 75.000 đồng/kg. Mức giá này cao hơn trung bình nhiều năm cũng như giá thành chăn nuôi khoảng 15.000 đồng/kg và cao hơn các thị trường lân cận, cụ thể như Trung Quốc khoảng 18.000 đồng/kg.

Dù người tiêu dùng đã dần quay lại với thịt heo nhưng thực tế giá vẫn còn ở mức khá cao, sức mua chưa phục hồi như bình thường. Đại diện Công ty CP VN Kỹ nghệ súc sản (VISSAN) thông tin: Hiện tại giá heo hơi nhập vào vẫn còn cao hơn so với mức 74.000 đồng/kg - giá tham chiếu của Sở Tài chính TP.HCM. Do vậy, đến hôm qua (28.3) công ty vẫn "gồng lỗ". Tuy nhiên, điều đáng lo hơn là sức mua vẫn chưa được cải thiện. Là doanh nghiệp hoạt động trong cả lĩnh vực chế biến và có nhiều lao động nên tình trạng này ảnh hưởng rất lớn đến hoạt động của đơn vị. Chính vì vậy, để kích thích thị trường, công ty phải đổi mới cách tiếp cận khách hàng bằng phương thức livestream và tăng cường các chương trình khuyến mãi, nhất là với các sản phẩm chế biến.

Thịt đông lạnh tăng mạnh

Số liệu của Bộ NN-MT cũng cho biết trong 2 tháng đầu năm nay, nhập khẩu thịt, phụ phẩm dạng thịt đạt 324 triệu USD, tăng 40,5% so với cùng kỳ năm trước. Đáng nói, dịch bệnh có xu hướng gia tăng khi có tới 4.331 con heo mắc dịch tả heo châu Phi, tăng 10% so với cùng kỳ năm trước. Số heo chết và tiêu hủy là 4.393 con, cũng tăng 1,8% so với năm 2024. Tuy nhiên, tính đến cuối tháng 2.2025, tổng đàn heo cả nước là 26,8 triệu con (chưa tính 4,5 triệu heo con theo mẹ), tăng 3,2% so với cùng kỳ năm trước. Không chỉ heo mà số gia cầm mắc bệnh trong 2 tháng đầu năm là 17.887 con, tăng 2,21 lần so với cùng kỳ năm trước.

Người chăn nuôi lo lắng về một chu kỳ giảm giá sắp đến Ảnh: Chí Nhân

Nhiều chuyên gia trong ngành đặt vấn đề trong khi sức tiêu thụ vẫn thấp nhưng giá heo hơi lại tăng cao đến mức vô lý, có nơi đến 83.000 đồng/kg càng làm cho thị trường khó khăn. Đây cũng là cơ sở để thịt nhập lậu, thịt đông lạnh tăng đột biến. Giá tăng còn có nguy cơ dẫn đến tình trạng tái đàn mất kiểm soát, ảnh hưởng đến cung cầu về lâu dài và giá heo hơi đối mặt với chu kỳ lao dốc.

Cũng khó tránh được việc này bởi giữa cơn sốt giá thịt heo thì tại TP.HCM, giá các sản phẩm thịt đông lạnh lại rất cạnh tranh, chỉ bằng 25 - 30% so với thịt heo nóng. Khảo sát tại một số siêu thị cho thấy sản phẩm thịt heo đông lạnh như sườn cọng chỉ có 49.000 đồng/kg, bắp giò heo 79.000 đồng/kg, móng giò 53.500 đồng/kg… thậm chí các sản phẩm thịt bò đông lạnh cũng chỉ từ 250.000 - 300.000 đồng/kg. Còn trên các "chợ mạng", giá heo đông lạnh còn thấp hơn từ 5.000 - 7.000 đồng/kg tùy loại.

Đứng ở góc độ người chăn nuôi, ông Nguyễn Trí Công, Chủ tịch Hiệp hội chăn nuôi Đồng Nai, nói: Mấy năm trước giá heo xuống quá thấp, có thời điểm chưa tới 50.000 đồng/kg khiến nhiều người chăn nuôi thua lỗ, không ít người chuyển nghề. Giá tăng giúp nhiều người còn làm nghề nuôi dưỡng đam mê và bù lại giai đoạn thua lỗ. Tuy nhiên, khi giá tăng mạnh quá, tới trên 80.000 đồng/kg thì người chăn nuôi rất lo lắng vì không an toàn, bền vững. "Chúng tôi chỉ hy vọng giá heo hơi làm sao để người chăn nuôi có lãi và vẫn ở mức mà người tiêu dùng chấp nhận được. Nếu đạt được sự cân bằng như thế thì ngành chăn nuôi mới phát triển bền vững. Để đạt được sự cân bằng này phải dựa vào vai trò điều tiết của nhà nước, đặc biệt là về mặt thông tin", ông Công nói.

Theo ông Nguyễn Trí Công, với xu hướng giá hiện tại, nhiều người chăn nuôi đang đẩy mạnh tái đàn. Giá heo hơi tăng vọt là một gánh nặng về chi phí đầu vào và sẽ tác động đến giá thành. Trong khi đó, việc nhà nhà tái đàn rất có thể dẫn đến nguy cơ khủng hoảng thừa trong thời gian tới. Có khả năng một chu kỳ giảm giá đang ở phía trước. Vì vậy, những người chăn nuôi nông hộ, trang trại nhỏ nên hết sức cẩn trọng. Thế nên, việc thông tin đầy đủ và chính xác là điều rất quan trọng với ngành chăn nuôi để có thể phát triển bền vững hơn.