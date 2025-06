Giá heo hơi hôm nay 10.6.2025: Giá heo cao, gia cầm đồng loạt tăng

Mặt bằng giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục ổn định với mức cao nhất là 69.000 đồng/kg, ghi nhận ở một số địa phương như Hà Nội, Thái Bình, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, Phú Thọ, Tuyên Quang, Thái Nguyên, Bắc Giang. Những tỉnh thành còn lại đồng giá 68.000 đồng/kg.



Giá heo hơi ổn định, giá thịt heo bán lẻ tiếp tục duy trì mức cao ẢNH: CHÍ NHÂN

Ở khu vực miền Trung, dấu hiệu cung cầu đang gặp nhau khi thị trường bình ổn trong nhiều ngày qua. Các tỉnh từ Nghệ An đến Quảng Ngãi có giá heo hơi duy trì mức 68.000 - 69.000 đồng/kg. Ngược lại, khu vực từ Bình Định đến Ninh Thuận và Tây nguyên phổ biến từ 69.000 - 74.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, sau một vài ngày biến động nhẹ, giá heo hơi vẫn ổn định từ 73.000 - 74.000 đồng/kg; riêng Bến Tre 72.000 đồng/kg - thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước 70.700 đồng/kg, cao hơn thị trường lân cận là Trung Quốc khoảng 19.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt bán lẻ một số sản phẩm phổ biến như: đuôi heo 230.000 đồng/kg, cốt lết 115.000 đồng/kg, thịt đùi 148.000 đồng/kg, ba rọi 215.000 đồng/kg, ba rọi rút sườn 250.000 đồng/kg, giò heo rút xương 155.000 đồng/kg, nạc dăm 193.000 đồng/kg…

Trong khi đó, giá heo hơi đứng ở mức cao thì giá thịt gia cầm tiếp tục tăng. Cụ thể ở miền Bắc tăng khoảng 2.000 đồng/kg; giá vịt 41.000 đồng/kg và gà đạt 44.100 đồng/kg. Tại miền Trung tăng 1.300 đồng; giá vịt 38.900 đồng/kg và gà 48.400 đồng. Ở miền Nam, giá vịt 40.000 đồng/kg và gà 48.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, đàn gia cầm trong nước tính đến cuối tháng 5 đạt 584,3 triệu con, tăng 3,5% so với cùng kỳ năm 2024. Trong đó có một số địa phương tăng cao như Đồng Tháp tăng gần 24%, Long An tăng 18% và Nghệ An tăng 7%.