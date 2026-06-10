Giá heo hơi hôm nay 10.6.2026: Xu hướng giảm ở miền Nam

Giá heo hơi đang chịu áp lực giảm giá trong bối cảnh sức mua giảm sút ẢNH: Đ.Đ

Giá heo hơi hôm nay tại thị trường miền Bắc duy trì trạng thái ổn định với giá dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, mức 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La. Trong khi đó, TP. Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên tiếp tục neo ở mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Khu vực thị trường miền Trung - Tây nguyên tiếp tục ghi nhận giá heo hơi giữ xu hướng giảm tại một số địa phương trong sáng nay. Cụ thể, tại Đắk Lắk và Khánh Hoà giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa giá heo hơi xuống còn 63.000 đồng/kg, đây cũng là mức giá thấp nhất khu vực. Các địa phương khác gồm Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng đang cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg. Quảng Trị đạt 66.000 đồng/kg. Mức giá cao nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận Thanh Hoá, Nghệ An và Hà Tĩnh.

Thị trường heo hơi phía Nam cũng tiếp tục ghi nhận xu hướng điều chỉnh giảm trong sáng nay. Cụ thể, giá heo tại Đồng Nai và TP.HCM cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm qua, đưa giá thu mua về mức 64.000 đồng/kg. Khảo sát mới nhất cho thấy giá heo hơi tại miền Nam đang được giao dịch trong khoảng 62.000 - 64.000 đồng/kg. Trong đó, Cà Mau tiếp tục là địa phương có giá thấp nhất khu vực là 62.000 đồng/kg. Mức 63.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long. Trong khi đó, Đồng Nai, Tây Ninh, TP. HCM và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 64.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhìn chung, thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục xu hướng giảm tại một số địa phương thuộc miền Trung - Tây nguyên và miền Nam, trong khi miền Bắc duy trì trạng thái ổn định. Hiện giá heo hơi trên cả nước dao động trong khoảng 62.000 - 68.000 đồng/kg.



