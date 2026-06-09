Giá heo hơi hôm nay 9.6.2026: Lao dốc

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm 1.000 đồng tại Phú Thọ, Ninh Bình, Hải Phòng xuống 67.000 đồng/kg; các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn còn 65.000 đồng/kg. Trong khi đó, Hà Nội và Hưng Yên giữ giá 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Các tỉnh thành còn lại phổ biến từ 66.000 - 67.000 đồng/kg.



Giá heo hơi lao dốc do nguồn cung dồi dào và thị trường tiêu thụ vào mùa thấp điểm ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi cũng giảm 1.000 đồng ở các tỉnh Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng xuống 67.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi còn 66.000 đồng/kg. Giá heo hơi Đắk Lắk và Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi lao dốc, đặc biệt tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai giảm đến 3.000 đồng còn 62.000 đồng/kg. Trong khi đó, mức giảm 2.000 đồng cũng ghi nhận tại TP.HCM, Tây Ninh và Đồng Tháp còn 64.000 đồng/kg. Các tỉnh thành khác gồm An Giang, Vĩnh Long, Cần Thơ và Cà Mau đồng loạt giảm 1.000 đồng xuống 65.000 đồng/kg.

Theo ông Nguyễn Kim Đoán, Phó chủ tịch Hiệp hội Chăn nuôi Đồng Nai, giá heo hơi thời gian gần đây giảm nhanh vì nguồn cung dồi dào. Từ đầu năm đến nay, giá thức ăn chăn nuôi đã 4 lần tăng khiến giá thành chăn nuôi tăng đáng kể. Trong khi đó, vào giai đoạn này hàng năm, sức mua vào mùa thấp điểm. Dự báo thị trường tiếp tục duy trì mức thấp trong thời gian dài vì thị trường vẫn cần những cú hích mới để kích sức mua tăng.

Tại TP.HCM,giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống 73.000 - 80.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại chợ truyền thống và siêu thị, các loại thịt phổ biến như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 172.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 144.000 đồng/kg, nạc đùi 135.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.