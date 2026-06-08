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Giá heo hơi hôm nay 8.6.2026: Thị trường miền Nam giảm sâu

Đinh Đang
Đinh Đang
08/06/2026 08:01 GMT+7

Nguồn cung thịt heo trong nước dồi dào hơn trong khi lượng thịt nhập khẩu vẫn gia tăng khiến giá heo hơi đang có xu hướng quay đầu đi xuống.

Giá heo hơi hôm nay 8.6.2026: Thị trường miền Nam giảm sâu - Ảnh 1.

Nguồn cung thịt các loại đang tăng mạnh, dẫn đến giá bán trên thị trường giảm dần

ẢNH: Đ.Đ

Sáng đầu tuần, giá heo hơi tạm thời chững lại tại thị trường miền Bắc nhưng vẫn tiếp tục giảm sâu ở miền Trung và miền Nam. Hiện tại, thị trường miền Bắc duy trì quanh mức 67.000 - 68.000 đồng/kg ở hầu hết các địa phương trong vùng. 

Trong khi đó, thị trường miền Trung - Tây nguyên ghi nhận giá heo hơi tại Lâm Đồng giảm 1.000 đồng/kg, xuống 64.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại trong khu vực giữ nguyên trong khoảng 64.000 - 67.000 đồng/kg. Mức thấp nhất 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng. Riêng Quảng Trị 66.000 đồng/kg. 

Thị trường heo hơi miền Nam có xu hướng giảm sâu trên diện rộng. Cụ thể, giá heo hơi tại Đồng Nai và TP.HCM cùng giảm 1.000 đồng, xuống 65.000 đồng/kg. Tây Ninh và Vĩnh Long cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng, còn 64.000 đồng/kg. Hiện giá giao dịch bình quân toàn vùng ở mức 43.000 đồng/kg. 

Theo Bộ NN-MT, tình hình chăn nuôi heo đang được phục hồi mạnh tại các địa phương có quy mô trang trại lớn. Tổng đàn heo cả nước tại thời điểm cuối tháng 5.2026 ước tăng 2,8% so với cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có mức tăng khá như Gia Lai và An Giang cùng tăng 7,5%; Lâm Đồng tăng 6,9%; Thái Nguyên tăng 6%; Lạng Sơn tăng 4%; Phú Thọ tăng 3,7%; Thanh Hóa tăng 3,6%. Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn gặp khó khăn do chi phí đầu vào cao và nguy cơ dịch bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khiến đàn heo nông hộ tại một số địa phương giảm nhẹ.

Bên cạnh nguồn cung thịt heo dồi dào hơn, tổng đàn gia cầm cả nước cũng tăng mạnh, tại thời điểm cuối tháng 5.2026 ước tăng 3,5% so với cùng kỳ năm trước, trong đó đàn gà tăng 3,8%. Nguồn thịt nhập khẩu trong 5 tháng đầu năm 2026 cũng tăng mạnh, đạt gần 1 tỉ USD, tăng đến 26,1% để bổ sung vào nguồn cung trong nước. 

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