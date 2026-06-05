Giá heo hơi hôm nay 5.6.2026: Giảm mạnh

Giá heo hơi đang có xu hướng giảm khi bước vào mùa tiêu thụ thấp điểm ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc sáng nay ghi nhận giá heo hơi giảm nhẹ tại vài nơi, đưa mức trung bình toàn vùng lùi về 67.400 đồng/kg. Trong đó, tại hai tỉnh Lạng Sơn và Lai Châu cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống 67.000 đồng/kg. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cùng giao dịch ở mức 67.000 đồng/kg. Các địa phương khác gồm TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ và Hưng Yên duy trì mức 68.000 đồng/kg. Giá heo hơi miền Bắc đang dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi cũng giảm nhẹ tại nhiều địa phương. Đà Nẵng, Đắk Lắk, Khánh Hòa và Lâm Đồng cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa cùng xuống mức 65.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực; Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh 67.000 đồng/kg còn Quảng Trị, Huế, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng duy trì mức 66.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, giá heo hơi hôm nay ghi nhận Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giảm 1.000 đồng/kg so với hôm trước, xuống 66.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng giao dịch ở mức 66.000 đồng/kg. Trong khi đó, Đồng Nai và TP.HCM tiếp tục giữ nguyên mức 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Nhìn chung, giá heo hơi tiếp tục xu hướng giảm trên cả 3 miền. Trong đó, mức giá 68.000 đồng/kg chỉ còn xuất hiện tại một số địa phương miền Bắc, cho thấy mặt bằng giá heo hơi đang có xu hướng giảm rõ nét.



