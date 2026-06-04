Giá heo hơi hôm nay 4.6.2026: Giảm nhẹ, chăn nuôi nhỏ lẻ khó khăn

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm 1.000 đồng xuống 67.000 đồng/kg ở một số địa phương như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Trong khi đó, mức thấp nhất khu vực 66.000 đồng/kg duy trì tại Cao Bằng, Điện Biên và Lào Cai. Ngoài Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên vẫn giữ được giá 68.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại phổ biến 67.000 đồng/kg.



Giá heo hơi hạ nhiệt ở một số nơi do nguồn cung tăng, thị trường tiêu thụ ổn định ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận heo hơi giảm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh xuống 66.000 đồng/kg, bằng với các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ giá cao nhất 68.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi ổn định trong khoảng 67.000 đồng/kg, riêng TP.HCM cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, Vĩnh Long thấp nhất 66.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5, tổng đàn heo cả nước tiếp tục tăng 2,8% so cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có tổng đàn tăng mạnh như Gia Lai và An Giang tăng 7,5%, Lâm Đồng tăng 6,9%, Thái Nguyên tăng 6%... Tổng đàn tăng nhờ chăn nuôi trang trại quy mô lớn phát triển mạnh; ngược lại, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn vì chi phí đầu vào tăng. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng gay gắt vừa qua khiến nguy cơ dịch bệnh gia tăng nên một số địa phương có tổng đàn giảm nhẹ. Sự mất cân bằng này khiến xảy ra tình trạng biến động giá cục bộ.

Tại TP.HCM,giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống còn 75.000 - 82.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 174.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 145.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.