Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 4.6.2026: Giảm nhẹ, chăn nuôi nhỏ lẻ khó khăn

Chí Nhân
Chí Nhân
04/06/2026 07:58 GMT+7

Giá heo hơi ở miền Bắc và Trung tiếp tục giảm nhẹ ở một số địa phương. Tổng đàn trên cả nước tăng nhưng các hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn vì chi phí đầu vào tăng và thời tiết nắng nóng.

Giá heo hơi ở miền Bắc giảm 1.000 đồng xuống 67.000 đồng/kg ở một số địa phương như: Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn. Trong khi đó, mức thấp nhất khu vực 66.000 đồng/kg duy trì tại Cao Bằng, Điện Biên và Lào Cai. Ngoài Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên vẫn giữ được giá 68.000 đồng/kg, các tỉnh thành còn lại phổ biến 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 4.6.2026: Chăn nuôi nhỏ gặp nhiều khó khăn - Ảnh 1.

Giá heo hơi hạ nhiệt ở một số nơi do nguồn cung tăng, thị trường tiêu thụ ổn định

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận heo hơi giảm 1.000 đồng ở Hà Tĩnh xuống 66.000 đồng/kg, bằng với các địa phương như Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi. Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ giá cao nhất 68.000 đồng/kg; các tỉnh thành còn lại 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi ổn định trong khoảng 67.000 đồng/kg, riêng TP.HCM cao nhất khu vực với 68.000 đồng/kg, Vĩnh Long thấp nhất 66.000 đồng/kg.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong tháng 5, tổng đàn heo cả nước tiếp tục tăng 2,8% so  cùng kỳ năm trước. Một số địa phương có tổng đàn tăng mạnh như Gia Lai và An Giang tăng 7,5%, Lâm Đồng tăng 6,9%, Thái Nguyên tăng 6%... Tổng đàn tăng nhờ chăn nuôi trang trại quy mô lớn phát triển mạnh; ngược lại, những hộ chăn nuôi nhỏ lẻ gặp nhiều khó khăn vì chi phí đầu vào tăng. Bên cạnh đó, thời tiết nắng nóng gay gắt vừa qua khiến nguy cơ dịch bệnh gia tăng nên một số địa phương có tổng đàn giảm nhẹ. Sự mất cân bằng này khiến xảy ra tình trạng biến động giá cục bộ.

Tại TP.HCM,giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống còn 75.000 - 82.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 174.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 145.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 3.6.2026: Đi ngang ở mức cao

Giá heo hơi hôm nay 3.6.2026: Đi ngang ở mức cao

Giá heo hơi tạm ngừng biến động nhưng vẫn duy trì mức giá giao dịch khá cao trong bối cảnh sức mua vẫn còn yếu và thị trường cạnh tranh bởi các loại thực phẩm giá rẻ khác.

Giá heo hơi hôm nay 2.6.2026: Tiếp tục hạ nhiệt nhờ cung tăng

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi giảm chăn nuôi gặp khó khăn tổng đàn heo Giá heo hơi hôm nay
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận