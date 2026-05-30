Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 30.5.2026: 'ngừng rơi', gia cầm vẫn thấp

Chí Nhân
Chí Nhân
30/05/2026 08:32 GMT+7

Giá heo hơi 'ngừng rơi' sau nhiều ngày giảm liên tiếp. Trong khi đó, giá gia cầm và trứng vẫn ở mức thấp khiến người chăn nuôi lo lắng.

Sau một tuần có nhiều biến động, giá heo hơi ở miền Bắc trong ngày cuối tuần ở mức phổ biến từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Riêng Lào Cai thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg và ngược lại Bắc Ninh cao nhất với 69.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 30.5.2026: 'ngừng rơi', gia cầm vẫn thấp- Ảnh 1.

Giá heo hơi và thịt heo ổn định trở lại sau một tuần nhiều biến động

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi ổn định trong khoảng 67.000. Riêng Huế và Quảng Ngãi 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Ngược lại, Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ mức cao nhất  68.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi tiếp tục đi ngang, cao nhất 68.000 đồng/kg tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau phổ biến 67.000 đồng/kg.

Với mức giá hiện tại, nếu so với các nước lân cận, giá heo hơi ở Việt Nam cao hơn từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Nhờ vậy, người chăn nuôi vẫn có lãi khá tốt và các trang trại đang đẩy mạnh tái đàn để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm. Trong khi đó, người chăn nuôi gia cầm vẫn lỗ nặng vì giá thấp. Tại miền Đông, giá gà thịt dao động 35.000 - 36.000 đồng/kg, còn giá trứng từ 1.000 - 1.100 đồng/quả. 

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống 76.000 - 83.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 146.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 29.5.2026: Tiếp tục giảm ở miền Bắc

Giá heo hơi hôm nay 29.5.2026: Tiếp tục giảm ở miền Bắc

Giá heo hơi tiếp đà giảm tại thị trường miền Bắc trong khi giữ trạng thái ổn định tại các khu vực còn lại.

Giá heo hơi hôm nay 28.5.2026: Giảm vì nắng nóng

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm giá gia cầm giá trứng gia cầm
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận