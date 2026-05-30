Giá heo hơi hôm nay 30.5.2026: 'ngừng rơi', gia cầm vẫn thấp

Sau một tuần có nhiều biến động, giá heo hơi ở miền Bắc trong ngày cuối tuần ở mức phổ biến từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Riêng Lào Cai thấp nhất khu vực với 66.000 đồng/kg và ngược lại Bắc Ninh cao nhất với 69.000 đồng/kg.



Thị trường miền Trung ghi nhận giá heo hơi ổn định trong khoảng 67.000. Riêng Huế và Quảng Ngãi 66.000 đồng/kg, thấp nhất khu vực. Ngược lại, Lâm Đồng và Đắk Lắk giữ mức cao nhất 68.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi tiếp tục đi ngang, cao nhất 68.000 đồng/kg tại "thủ phủ chăn nuôi" Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Vĩnh Long. Các tỉnh Đồng Tháp, An Giang, Cần Thơ và Cà Mau phổ biến 67.000 đồng/kg.

Với mức giá hiện tại, nếu so với các nước lân cận, giá heo hơi ở Việt Nam cao hơn từ 15.000 - 20.000 đồng/kg. Nhờ vậy, người chăn nuôi vẫn có lãi khá tốt và các trang trại đang đẩy mạnh tái đàn để chuẩn bị cho mùa tiêu thụ cuối năm. Trong khi đó, người chăn nuôi gia cầm vẫn lỗ nặng vì giá thấp. Tại miền Đông, giá gà thịt dao động 35.000 - 36.000 đồng/kg, còn giá trứng từ 1.000 - 1.100 đồng/quả.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống 76.000 - 83.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, phổ biến như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 175.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 146.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 71.000 đồng/kg.