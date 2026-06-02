Giá heo hơi hôm nay 2.6.2026: Tiếp tục hạ nhiệt nhờ cung tăng

Chí Nhân
02/06/2026 07:43 GMT+7

Giá heo hơi trong những ngày đầu tháng 6 tiếp tục hạ nhiệt, nguyên nhân được cho là do nguồn cung phục hồi tốt nhờ tổng đàn ở nhiều địa phương tăng mạnh.

Giá heo hơi ở miền Bắc, giảm nhẹ 1.000 đồng tại Điện Biên và Sơn La,  xuống 66.000 đồng/kg, bằng với Lào Cai. Trong khi đó, các tỉnh thành như: Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh, Quảng Ninh, Lạng Sơn, Thái Nguyên vẫn giữ được giá là 68.000 đồng/kg. Thương lái thu mua heo hơi ở các địa phương còn lại quanh mức 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hạ nhiệt ở một số tỉnh thành vì nguồn cung thịt trên thị trường tăng

Thị trường miền Trung giá heo hơi cũng hạ nhiệt tại một số địa phương là Quảng Trị và Đà Nẵng; giảm 1.000 đồng về mức 66.000 đồng/kg, bằng với Huế và Quảng Ngãi. Các địa phương: Thanh Hóa, Lâm Đồng và Đắk Lắk vẫn giữ mức cao nhất là 68.000 đồng/kg; những tỉnh thành còn lại đồng giá 67.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi giảm thêm 1.000 đồng còn 67.000 đồng/kg tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai cùng với TP.HCM và Tây Ninh. Đây cũng là mức giá phổ biến của các địa phương khác trong khu vực.

Theo các chuyên gia, thời gian qua trên cả nước tổng đàn phát triển tốt, đặc biệt là ở các trang trại lớn. Bên cạnh đó, từ đầu năm đến nay tình hình dịch bệnh cơ bản được khống chế hiệu quả. Nhờ nguồn cung thịt ra thị trường dồi dào nên giá heo hơi hạ nhiệt. Bên cạnh đó, góp phần hạ nhiệt giá heo hơi còn do nguồn cung thịt gia cầm tăng nhanh và giá rất cạnh tranh; vì vậy, nhiều người tiêu dùng, đặc biệt là các bếp ăn tập thể có xu hướng chuyển sang thịt gà thay cho thịt heo.

Tại TP.HCM, lượng heo về các nhà máy ổn định trong khoảng 4.850 - 5.000 con/ngày. Giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống còn 75.000 - 82.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá phổ biến các loại thịt như: ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 174.000 đồng/kg, nạc dăm 162.000 đồng/kg, nạc vai 145.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 135.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.


Giá heo hơi hôm nay 1.6.2026: Chưa thoát được xu hướng giảm

Bước sang tháng 6, thị trường heo hơi cả nước duy trì xu hướng giảm sau nhiều ngày liên tiếp điều chỉnh. Giá heo hơi hiện giao dịch phổ biến từ 66.000 - 68.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với cách đây 2 tuần.

