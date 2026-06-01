Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 1.6.2026: Chưa thoát được xu hướng giảm

Đinh Đang
Đinh Đang
01/06/2026 08:07 GMT+7

Bước sang tháng 6, thị trường heo hơi cả nước duy trì xu hướng giảm sau nhiều ngày liên tiếp điều chỉnh. Giá heo hơi hiện giao dịch phổ biến từ 66.000 - 68.000 đồng/kg, thấp hơn đáng kể so với cách đây 2 tuần.

Giá heo hơi hôm nay 1.6.2026: Chưa thoát được xu hướng giảm- Ảnh 1.

Giá thịt heo có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn còn ở mức cao so với các loại thịt khác

ẢNH: Đ.Đ

So với cuối tuần trước, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận xu hướng giảm tại một số địa phương. Trong đó, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên xuống 67.000 đồng/kg; Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên về mức 68.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên. 

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên cũng có xu hướng giảm trên diện rộng trong tuần qua. Theo đó, sau khi cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng xuống 68.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk 67.000 đồng/kg; Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuống 66.000 - 67.000 đồng/kg. Hiện các thương lái khu vực này thu mua heo hơi trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Huế là địa phương có giá thấp nhất cả nước với 66.000 đồng/kg. 

Xu hướng giảm giá đồng loạt diễn ra trên cả nước. Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi một số địa phương cũng đang giảm nhẹ. Cụ thể, heo hơi ở Đồng Nai giảm 2.000 đồng, từ 70.000 đồng/kg xuống 68.000 đồng/kg. Tại TP.HCM, Đồng Tháp và Cần Thơ cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng, về mức 68.000 đồng và 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 67.000 đồng/kg. Mặc dù thị trường đang có xu hướng giảm nhẹ nhưng nhìn chung giá thịt heo vẫn giữ được ổn định, đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi. Dự báo trong thời gian ngắn sắp tới giá heo hơi sẽ hạ nhiệt khi bếp ăn trường học nghỉ hè, nguồn cung trong nước và nhập khẩu được bổ sung dồi dào trong khi giá các loại thịt gia cầm và trứng đang xuống đến mức thấp nhất. Các loại thủy hải sản cũng vào mùa thu hoạch giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn cho bữa ăn. 

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 30.5.2026: 'ngừng rơi', gia cầm vẫn thấp

Giá heo hơi hôm nay 30.5.2026: 'ngừng rơi', gia cầm vẫn thấp

Giá heo hơi 'ngừng rơi' sau nhiều ngày giảm liên tiếp. Trong khi đó, giá gia cầm và trứng vẫn ở mức thấp khiến người chăn nuôi lo lắng.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận