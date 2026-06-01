Giá heo hơi hôm nay 1.6.2026: Chưa thoát được xu hướng giảm

Giá thịt heo có xu hướng giảm nhẹ nhưng vẫn còn ở mức cao so với các loại thịt khác ẢNH: Đ.Đ

So với cuối tuần trước, thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận xu hướng giảm tại một số địa phương. Trong đó, giá heo hơi tại Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên xuống 67.000 đồng/kg; Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên về mức 68.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi miền Bắc dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Mức thấp nhất khu vực là 67.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên.

Thị trường heo hơi miền Trung - Tây nguyên cũng có xu hướng giảm trên diện rộng trong tuần qua. Theo đó, sau khi cùng ghi nhận mức giảm 1.000 đồng/kg, giá heo hơi tại Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng xuống 68.000 đồng/kg; Hà Tĩnh, Quảng Trị, Gia Lai và Đắk Lắk 67.000 đồng/kg; Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi xuống 66.000 - 67.000 đồng/kg. Hiện các thương lái khu vực này thu mua heo hơi trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, Huế là địa phương có giá thấp nhất cả nước với 66.000 đồng/kg.

Xu hướng giảm giá đồng loạt diễn ra trên cả nước. Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi một số địa phương cũng đang giảm nhẹ. Cụ thể, heo hơi ở Đồng Nai giảm 2.000 đồng, từ 70.000 đồng/kg xuống 68.000 đồng/kg. Tại TP.HCM, Đồng Tháp và Cần Thơ cũng điều chỉnh giảm 1.000 đồng, về mức 68.000 đồng và 67.000 đồng/kg.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước giảm còn 67.000 đồng/kg. Mặc dù thị trường đang có xu hướng giảm nhẹ nhưng nhìn chung giá thịt heo vẫn giữ được ổn định, đảm bảo lợi nhuận cho người chăn nuôi. Dự báo trong thời gian ngắn sắp tới giá heo hơi sẽ hạ nhiệt khi bếp ăn trường học nghỉ hè, nguồn cung trong nước và nhập khẩu được bổ sung dồi dào trong khi giá các loại thịt gia cầm và trứng đang xuống đến mức thấp nhất. Các loại thủy hải sản cũng vào mùa thu hoạch giúp cho người tiêu dùng có thêm nhiều lựa chọn cho bữa ăn.