Giá heo hơi hôm nay 3.6.2026: Đi ngang ở mức cao

Nguồn cung thịt heo vẫn đang dồi dào, giá bình ổn tại các chợ đầu mối ẢNH: Đ.Đ

Sau vài ngày biến động theo xu hướng giảm, đến sáng nay, giá heo hơi ở miền Bắc duy trì trạng thái ổn định. Theo khảo sát, giá heo hơi khu vực này dao động trong khoảng 67.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, mức thấp nhất 67.000 đồng/kg ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Quảng Ninh, Lào Cai, Điện Biên và Sơn La. Các địa phương còn lại gồm TP.Hà Nội, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Lai Châu, Phú Thọ và Hưng Yên đang ở mức 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Tại miền Trung, giá heo hơi dao động trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg. Trong đó, mức thấp nhất 66.000 đồng/kg tại Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Khánh Hòa. Các địa phương khác gồm Hà Tĩnh, Đắk Lắk và Lâm Đồng cùng 67.000 đồng/kg. Mức giá giao dịch cao nhất khu vực 68.000 đồng/kg được ghi nhận tại Thanh Hóa và Nghệ An.

Giá heo hơi tại thị trường miền Nam đã trở lại trạng thái ổn định với mức chung của hầu hết các địa phương là 67.000 đồng/kg. Nhìn chung, heo hơi tại cả ba miền cùng giữ giá đi ngang trong sáng nay, khá đồng đều trong khoảng 66.000 - 68.000 đồng/kg.

Trên thị trường bán lẻ, giá thịt heo tại các siêu thị, cửa hàng thực phẩm vẫn tiếp tục duy trì ổn định. Cụ thể, giá nạc đùi heo 110.320 đồng/kg, thịt heo xay 141.901 đồng/kg, chân giò rút xương 159.901 đồng/kg, nạc vai heo 168.900 đồng/kg; thịt ba rọi 199.901 đồng/kg, nạc dăm heo 204.900 đồng/kg.