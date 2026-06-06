Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 6.6.2026: Dự báo giá sẽ tiếp tục giảm do cung tăng

Chí Nhân
Chí Nhân
06/06/2026 07:27 GMT+7

Bộ Nông nghiệp và Môi trường dự báo trong ngắn hạn giá heo hơi có thể tiếp tục giảm vì nguồn cung ở nhiều địa phương tiếp tục tăng.

Sau nhiều ngày hạ nhiệt, giá heo hơi ở miền Bắc trong ngày cuối tuần ngừng "rơi", dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên duy trì 68.000 đồng/kg. Ngược lại, mức thấp nhất khu vực 66.000 đồng/kg ghi nhận tại Cao Bằng, Điện Biên và Lào Cai. Các tỉnh thành khác 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 6.6.2026: Dự báo giá sẽ tiếp tục giảm do cung tăng- Ảnh 1.

Nguồn cung thịt dồi dào, dự báo giá heo hơi và thịt heo trên thị trường có thể giảm thêm

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung cũng ổn định trong phiên cuối tuần. Giá heo hơi thấp nhất 66.000 đồng/kg duy trì tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, trong khi Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, heo hơi tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ 66.000 đồng/kg; Đồng Nai và TP.HCM giữ giá 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng đàn heo cả nước tăng 2,8%, đặc biệt ở nhiều địa phương tăng nhanh nhờ chăn nuôi trang trại phát triển mạnh. Do vậy, nguồn cung thịt ở nhiều địa phương dồi dào, giá có khả năng tiếp tục hạ nhiệt trong ngắn hạn. Bên cạnh đàn heo, tổng đàn gia cầm trên cả nước cũng tăng 3,5%, riêng gà tăng 3,8%. Một số địa phương tăng mạnh như Nghệ An tăng 7,1%, Thanh Hóa tăng 5,6%; các địa phương như Phú Thọ, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh... tăng khoảng 3 - 4%. Đàn gia cầm tăng cao và giá cạnh tranh là áp lực đáng kể với giá heo hơi.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống 73.000 - 82.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá các loại thịt phổ biến như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 172.000 đồng/kg, nạc dăm 161.000 đồng/kg, nạc vai 144.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 5.6.2026: Giảm mạnh

Giá heo hơi hôm nay 5.6.2026: Giảm mạnh

Giá heo hơi bất ngờ giảm mạnh, lùi về mức bình quân 66.600 đồng/kg trên cả nước, trong đó xuất hiện mức giá thấp nhất 65.000 đồng/kg ở một số địa phương.

Giá heo hơi hôm nay 2.6.2026: Tiếp tục hạ nhiệt nhờ cung tăng

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi giảm nguồn cung thịt dồi dào
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập thường trực: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận