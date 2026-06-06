Giá heo hơi hôm nay 6.6.2026: Dự báo giá sẽ tiếp tục giảm do cung tăng

Sau nhiều ngày hạ nhiệt, giá heo hơi ở miền Bắc trong ngày cuối tuần ngừng "rơi", dao động từ 67.000 - 68.000 đồng/kg. Cụ thể, các địa phương gồm Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình, Phú Thọ, Hưng Yên duy trì 68.000 đồng/kg. Ngược lại, mức thấp nhất khu vực 66.000 đồng/kg ghi nhận tại Cao Bằng, Điện Biên và Lào Cai. Các tỉnh thành khác 67.000 đồng/kg.



Nguồn cung thịt dồi dào, dự báo giá heo hơi và thịt heo trên thị trường có thể giảm thêm ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung cũng ổn định trong phiên cuối tuần. Giá heo hơi thấp nhất 66.000 đồng/kg duy trì tại Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng và Quảng Ngãi, trong khi Đà Nẵng, Đắk Lắk và Khánh Hòa thấp nhất khu vực với 65.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, heo hơi tại Tây Ninh, Đồng Tháp, An Giang, Cà Mau, Vĩnh Long và Cần Thơ 66.000 đồng/kg; Đồng Nai và TP.HCM giữ giá 67.000 đồng/kg, cao nhất khu vực.

Theo Bộ Nông nghiệp và Môi trường, tổng đàn heo cả nước tăng 2,8%, đặc biệt ở nhiều địa phương tăng nhanh nhờ chăn nuôi trang trại phát triển mạnh. Do vậy, nguồn cung thịt ở nhiều địa phương dồi dào, giá có khả năng tiếp tục hạ nhiệt trong ngắn hạn. Bên cạnh đàn heo, tổng đàn gia cầm trên cả nước cũng tăng 3,5%, riêng gà tăng 3,8%. Một số địa phương tăng mạnh như Nghệ An tăng 7,1%, Thanh Hóa tăng 5,6%; các địa phương như Phú Thọ, Bắc Ninh, Đồng Nai, Tây Ninh... tăng khoảng 3 - 4%. Đàn gia cầm tăng cao và giá cạnh tranh là áp lực đáng kể với giá heo hơi.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối giảm nhẹ xuống 73.000 - 82.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá các loại thịt phổ biến như ba rọi 161.000 đồng/kg, sườn non 172.000 đồng/kg, nạc dăm 161.000 đồng/kg, nạc vai 144.000 đồng/kg, nạc đùi 140.000 đồng/kg, thịt xay 133.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.