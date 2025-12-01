Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 1.12.2025: Đồng loạt tăng trên cả 3 miền

Đinh Đang
01/12/2025 08:31 GMT+7

Giá heo hơi sau vài ngày ngập ngừng xác định xu hướng đã đồng loạt tăng trở lại trên cả 3 miền và gần quay trở lại mốc 55.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 1.12.2025: Đồng loạt tăng trên cả 3 miền- Ảnh 1.

Ngành chăn nuôi vừa bị thiệt hại nặng do bão lũ khiến nguồn cung sụt giảm

ẨNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay ghi nhận tăng 1.000 - 2.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Cụ thể, sau khi điều chỉnh, heo hơi tại Bắc Ninh, Ninh Bình và TP.Hà Nội đạt 56.000 đồng/kg, cao nhất cả nước; Thái Nguyên và Sơn La lên mức 54.000 đồng/kg. Tại các tỉnh thành còn lại trong vùng, heo hơi vẫn giữ giá đi ngang. Như vậy, giá heo hơi tại khu vực miền Bắc hiện dao động trong khoảng 53.000 - 56.000 đồng/kg.

Thị trường heo hơi miền Trung cũng ghi nhận đà tăng giá sau khi nguồn cung bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi bão lũ. Mức tăng phổ biến trong sáng nay là 1.000 đồng/kg ở hầu hết các tỉnh thành trong khu vực. Với sự biến động này, heo hơi tại khu vực miền Trung - Tây nguyên đang được bán ra trong khoảng 51.000 - 55.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An là hai tỉnh có giá heo hơi cao nhất khu vực, đạt 55.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi cũng tăng nhẹ 1.000 đồng/kg tại một số địa phương. Trong đó, giá heo hơi tại Cà Mau đạt 54.000 đồng/kg; An Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ cùng lên mức 53.000 đồng/kg. Hiện các thương lái tại khu vực miền Nam thu mua heo hơi với giá từ 53.000 - 55.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi đang có chuyển biến tăng giá tốt dần lên khi nguồn cung trong nước giảm sút. Xu hướng này cho thấy giá heo hơi có thể quay trở lại mức bình quân 55.000 đồng/kg cách đây 2 tháng. Với mức giá này, người chăn nuôi có thể thoát lỗ và yên tâm tái đàn để chuẩn bị cung ứng cho nhu cầu thị trường tăng cao vào dịp lễ tết cuối năm

Xem thêm bình luận