Giá heo hơi hôm nay 29.11.2025: Bật tăng, lập đỉnh mới

Ở miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng; đáng chú ý tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất cả nước hiện nay là 55.000 đồng/kg. Các địa phương khác cũng tăng lên 54.000 đồng/kg là Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh và Lào Cai; trong khi Điện Biên và Lai Châu tăng lên 53.000 đồng/kg. Một vài tỉnh thành còn lại đứng yên trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bật tăng khắp các tỉnh thành trong cả nước, nhiều nơi lập đỉnh mới ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi tăng tới 2.000 đồng lên 52.000 đồng/kg ở Hà Tĩnh. Nhiều tỉnh thành cùng tăng 1.000 đồng lên 54.000 đồng/kg gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng. Các địa phương ở vùng giá thấp như Quảng Trị, Huế cũng tăng 1.000 đồng lên 50.000 đồng/kg; còn Đà Nẵng và Gia Lai lên 52.000 đồng/kg; trong khi đó, các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, mức tăng 2.000 đồng cũng ghi nhận tại TP.HCM lên 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cùng đạt mức này còn có Đồng Nai và Tây Ninh sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng tăng 1.000 đồng như Đồng Tháp, Cà Mau lên 53.000 đồng/kg; còn An Giang và Vĩnh Long lên 52.000 đồng/kg bằng với Cần Thơ.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 53.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi ở miền Bắc là 53.000 đồng/kg và miền Nam 55.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo hơi về các nhà máy và chợ đầu mối duy trì khoảng 5.300 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống phổ biến như ba rọi 135.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, nạc vai 103.000 đồng/kg, nạc đùi 103.000 đồng/kg, thịt xay 116.000 đồng, mỡ heo 69.000 đồng/kg…