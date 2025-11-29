Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 29.11.2025: Bật tăng, lập đỉnh mới

Chí Nhân
Chí Nhân
29/11/2025 08:01 GMT+7

Giá heo hơi bật tăng ở nhiều tỉnh thành khắp cả nước, mức tăng cao nhất 2.000 đồng/kg. Đáng chú ý, thị trường hình thành đỉnh mới như báo hiệu xu hướng tăng còn kéo dài.

Ở miền Bắc, giá heo hơi đồng loạt tăng 1.000 đồng; đáng chú ý tại Bắc Ninh, Hải Phòng, Cao Bằng và Hưng Yên cùng đạt mức cao nhất cả nước hiện nay là 55.000 đồng/kg. Các địa phương khác cũng tăng lên 54.000 đồng/kg là Hà Nội, Phú Thọ, Quảng Ninh và Lào Cai; trong khi Điện Biên và Lai Châu tăng lên 53.000 đồng/kg. Một vài tỉnh thành còn lại đứng yên trong khoảng 53.000 - 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 29.11.2025: Bật tăng, lập đỉnh mới - Ảnh 1.

Giá heo hơi bật tăng khắp các tỉnh thành trong cả nước, nhiều nơi lập đỉnh mới

ẢNH: CHÍ NHÂN

Tại miền Trung, giá heo hơi tăng tới 2.000 đồng lên 52.000 đồng/kg ở Hà Tĩnh. Nhiều tỉnh thành cùng tăng 1.000 đồng lên 54.000 đồng/kg gồm Thanh Hóa, Nghệ An và Lâm Đồng. Các địa phương ở vùng giá thấp như Quảng Trị, Huế cũng tăng 1.000 đồng lên 50.000 đồng/kg; còn Đà Nẵng và Gia Lai lên 52.000 đồng/kg; trong khi đó, các tỉnh Quảng Ngãi, Đắk Lắk, Khánh Hòa lên 53.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, mức tăng 2.000 đồng cũng ghi nhận tại TP.HCM lên 55.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Cùng đạt mức này còn có Đồng Nai và Tây Ninh sau khi tăng 1.000 đồng/kg. Ngoài ra, nhiều địa phương cũng tăng 1.000 đồng như Đồng Tháp, Cà Mau lên 53.000 đồng/kg; còn An Giang và Vĩnh Long lên 52.000 đồng/kg bằng với Cần Thơ.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 53.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi ở miền Bắc là 53.000 đồng/kg và miền Nam 55.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, lượng heo hơi về các nhà máy và chợ đầu mối duy trì khoảng 5.300 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống phổ biến như ba rọi 135.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, nạc vai 103.000 đồng/kg, nạc đùi 103.000 đồng/kg, thịt xay 116.000 đồng, mỡ heo 69.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 28.11.2025: Giữ xu hướng tăng ở miền Trung

Giá heo hơi hôm nay 28.11.2025: Giữ xu hướng tăng ở miền Trung

Giá heo hơi duy trì ổn định ở miền Bắc và miền Nam trong khi tại thị trường miền Trung, nơi chịu nhiều thiệt hại do bão lũ, giá tiếp tục tăng lên.

Giá heo hơi hôm nay 27.11.2025: 'Vùng trũng' tăng đồng loạt

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi tăng Giá heo hơi hôm nay giá heo hơi lập đỉnh mới
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận