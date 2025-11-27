Giá heo hơi hôm nay 27.11.2025: 'Vùng trũng' tăng đồng loạt

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng ở Cao Bằng lên 54.000 đồng/kg, mức cao nhất cùng với Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Hưng Yên. Ngược lại, mức thấp nhất vẫn 52.000 đồng/kg duy trì tại Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 53.000 đồng/kg.



Giá heo đồng loạt tăng ở các tỉnh miền Trung ẢNH: CHÍ NHÂN

Sau nhiều ngày đứng yên, giá heo hơi ở miền Trung đồng loạt tăng ở nhiều tỉnh thành; như Thanh Hóa, Nghệ An tăng 1.000 đồng lên 53.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực. Tương tự, nhiều tỉnh thành cũng tăng 1.000 đồng gồm Gia Lai lên 51.000 đồng/kg, Quảng Ngãi lên 50.000 đồng; còn Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng đạt 49.000 đồng. Một số tỉnh thành còn lại giữ giá từ 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Sau nhiều ngày tăng liên tục, hôm nay giá heo hơi ở thị trường miền Nam ổn định. Mức giá cao nhất vẫn duy trì tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Tây Ninh là 54.000 đồng/kg. Còn tại TP.HCM là 53.000 đồng/kg, các địa phương khác dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 52.200 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi ở miền Bắc thêm 1.000 đồng lên 53.000 đồng/kg và miền Nam 54.000 đồng/kg. Thời gian qua, giá heo giống cũng giảm mạnh xuống mức bình quân khoảng 1,8 triệu đồng/con (10 kg).

Tại TP.HCM, lượng heo hơi về các nhà máy và chợ đầu mối duy trì khoảng 5.300 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống phổ biến như ba rọi 135.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, nạc vai 103.000 đồng/kg, nạc đùi 103.000 đồng/kg, thịt xay 116.000 đồng, mỡ heo 69.000 đồng/kg…