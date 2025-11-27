Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 27.11.2025: 'Vùng trũng' tăng đồng loạt

Chí Nhân
Chí Nhân
27/11/2025 07:24 GMT+7

Giá heo hơi ở 'vùng trũng' khu vực miền Trung đồng loạt tăng giúp thu hẹp khoảng cách với các khu vực khác. Tín hiệu lạc quan với người chăn nuôi kéo dài khi 'ông lớn' C.P Việt Nam cũng tiếp tục tăng.

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng ở Cao Bằng lên 54.000 đồng/kg, mức cao nhất cùng với Ninh Bình, Hải Phòng, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Hưng Yên. Ngược lại, mức thấp nhất vẫn 52.000 đồng/kg duy trì tại Điện Biên và Lai Châu. Các tỉnh thành còn lại đồng giá 53.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 27.11.2025: 'Vùng trũng' tăng đồng loạt - Ảnh 1.

Giá heo đồng loạt tăng ở các tỉnh miền Trung

ẢNH: CHÍ NHÂN

Sau nhiều ngày đứng yên, giá heo hơi ở miền Trung đồng loạt tăng ở nhiều tỉnh thành; như Thanh Hóa, Nghệ An tăng 1.000 đồng lên 53.000 đồng/kg, là mức cao nhất khu vực. Tương tự, nhiều tỉnh thành cũng tăng 1.000 đồng gồm Gia Lai lên 51.000 đồng/kg, Quảng Ngãi lên 50.000 đồng; còn Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng đạt 49.000 đồng. Một số tỉnh thành còn lại giữ giá từ 50.000 - 52.000 đồng/kg.

Sau nhiều ngày tăng liên tục, hôm nay giá heo hơi ở thị trường miền Nam ổn định. Mức giá cao nhất vẫn duy trì tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai và Tây Ninh là 54.000 đồng/kg. Còn tại TP.HCM là 53.000 đồng/kg, các địa phương khác dao động từ 51.000 - 52.000 đồng/kg.

Giá heo hơi bình quân cả nước tăng lên 52.200 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam cũng tăng giá bán heo hơi ở miền Bắc thêm 1.000 đồng lên 53.000 đồng/kg và miền Nam 54.000 đồng/kg. Thời gian qua, giá heo giống cũng giảm mạnh xuống mức bình quân khoảng 1,8 triệu đồng/con (10 kg).

Tại TP.HCM, lượng heo hơi về các nhà máy và chợ đầu mối duy trì khoảng 5.300 con/ngày. Giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống phổ biến như ba rọi 135.000 đồng/kg, sườn non 164.000 đồng/kg, nạc dăm 145.000 đồng/kg, nạc vai 103.000 đồng/kg, nạc đùi 103.000 đồng/kg, thịt xay 116.000 đồng, mỡ heo 69.000 đồng/kg…

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 26.11.2025: Biến động khó lường

Giá heo hơi hôm nay 26.11.2025: Biến động khó lường

Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá heo hơi có diễn biến trái chiều: quay đầu giảm ở khu vực miền Bắc nhưng vẫn giữ đà tăng ở miền Trung và miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 25.11.2025: Tăng khắp 3 miền

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi giá heo hơi tăng Giá heo hơi hôm nay thủ phủ chăn nuôi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận