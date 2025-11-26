Giá heo hơi hôm nay 26.11.2025: Biến động khó lường

Giá heo tăng trở lại nhưng sức mua vẫn chậm do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt ẢNH: Đ.Đ

Sáng nay 26.11, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc bất ngờ đảo chiều, điều chỉnh giảm nhẹ tại TP.Hà Nội và Phú Thọ với mức giảm 1.000 đồng/kg, xuống 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương khác vẫn giữ nguyên giá heo so với hôm trước. Hiện heo hơi miền Bắc được bán ra với giá từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận đà tăng mạnh, với mức tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại Đắk Lắk và Khánh Hòa lên mức 52.000 đồng/kg; Quảng Ngãi và Gia Lai lần lượt đạt 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ghi nhận giá 48.000 đồng/kg. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua, khiến cho người chăn nuôi thiệt hại, tổn thất. Hiện thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi vẫn đang duy trì đà tăng trong sáng nay, giao dịch phổ biến trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Đồng Nai và Tây Ninh cùng đạt 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Đồng Tháp và Cà Mau 52.000 đồng/kg; An Giang và Vĩnh Long 51.000 đồng/kg. Riêng tại TP.HCM và Cần Thơ, giá heo hơi vẫn giữ nguyên, lần lượt 53.000 đồng và 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi diễn biến tăng giảm trái chiều, giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 52.000 đồng/kg. Đây là mức giá trung bình thấp, chưa đáp ứng kỳ vọng của người chăn nuôi, tuy nhiên sức mua đang giảm sút, nhiều nơi chống chọi với bão lũ dẫn đến giá heo hơi phục hồi chậm.