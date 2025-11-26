Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Tiêu dùng thông minh Mới- Mới- Mới

Giá heo hơi hôm nay 26.11.2025: Biến động khó lường

Đinh Đang
Đinh Đang
26/11/2025 08:11 GMT+7

Sau nhiều ngày tăng liên tiếp, giá heo hơi có diễn biến trái chiều: quay đầu giảm ở khu vực miền Bắc nhưng vẫn giữ đà tăng ở miền Trung và miền Nam.

Giá heo hơi hôm nay 26.11.2025: Biến động khó lường- Ảnh 1.

Giá heo tăng trở lại nhưng sức mua vẫn chậm do ảnh hưởng của mưa bão, lũ lụt

ẢNH: Đ.Đ

Sáng nay 26.11, giá heo hơi tại thị trường miền Bắc bất ngờ đảo chiều, điều chỉnh giảm nhẹ tại TP.Hà Nội và Phú Thọ với mức giảm 1.000 đồng/kg, xuống 53.000 đồng/kg. Trong khi đó, các địa phương khác vẫn giữ nguyên giá heo so với hôm trước. Hiện heo hơi miền Bắc được bán ra với giá từ 52.000 - 54.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Trung, giá heo hơi hôm nay ghi nhận đà tăng mạnh, với mức tăng 1.000 - 3.000 đồng/kg tại nhiều địa phương. Sau khi điều chỉnh, giá heo hơi tại Đắk Lắk và Khánh Hòa lên mức 52.000 đồng/kg; Quảng Ngãi và Gia Lai lần lượt đạt 49.000 đồng/kg và 50.000 đồng/kg; Quảng Trị, Huế và Đà Nẵng cùng ghi nhận giá 48.000 đồng/kg. Đây là khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi đợt mưa lũ vừa qua, khiến cho người chăn nuôi thiệt hại, tổn thất. Hiện thương lái tại khu vực này thu mua heo hơi với giá trong khoảng 48.000 - 52.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, giá heo hơi vẫn đang duy trì đà tăng trong sáng nay, giao dịch phổ biến trong khoảng 51.000 - 54.000 đồng/kg. Cụ thể, sau khi tăng 1.000 đồng/kg, heo hơi tại Đồng Nai và Tây Ninh cùng đạt 54.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Đồng Tháp và Cà Mau 52.000 đồng/kg; An Giang và Vĩnh Long 51.000 đồng/kg. Riêng tại TP.HCM và Cần Thơ, giá heo hơi vẫn giữ nguyên, lần lượt 53.000 đồng và 52.000 đồng/kg.

Nhìn chung, thị trường heo hơi diễn biến tăng giảm trái chiều, giá heo hơi bình quân cả nước đang ở mức 52.000 đồng/kg. Đây là mức giá trung bình thấp, chưa đáp ứng kỳ vọng của người chăn nuôi, tuy nhiên sức mua đang giảm sút, nhiều nơi chống chọi với bão lũ  dẫn đến giá heo hơi phục hồi chậm.  

Tin liên quan

Giá heo hơi hôm nay 25.11.2025: Tăng khắp 3 miền

Giá heo hơi hôm nay 25.11.2025: Tăng khắp 3 miền

Giá heo hơi tăng đồng loạt ở miền Nam, trong khi đó miền Bắc và miền Trung tăng rải rác ở một số địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Giá heo hơi hôm nay Giá thịt heo giá heo
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận