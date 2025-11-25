Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Giá heo hơi hôm nay 25.11.2025: Tăng khắp 3 miền

Chí Nhân
25/11/2025 08:32 GMT+7

Giá heo hơi tăng đồng loạt ở miền Nam, trong khi đó miền Bắc và miền Trung tăng rải rác ở một số địa phương.

Ở miền Bắc, giá heo hơi tăng thêm 1.000 đồng ở Sơn La lên 53.000 đồng/kg; đây cũng là mức phổ biến của nhiều tỉnh thành khác trong khu vực. Bên cạnh đó, cùng tăng 1.000 đồng lên 52.000 đồng/kg có Điện Biên và Lai Châu. Một số địa phương như Ninh Bình, Hải Phòng, Hà Nội, Bắc Ninh, Tuyên Quang và Hưng Yên vẫn giữ mức cao nhất cả nước với 54.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 25.11.2025: Tăng khắp 3 miền - Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục tăng ở khắp 3 miền, thị trường miền Nam đặc biệt sôi động

ẢNH: CHÍ NHÂN

Giá heo hơi miền Trung cũng tăng nhẹ 1.000 đồng ở Khánh Hòa lên 51.000 đồng/kg, còn Lâm Đồng lên 52.000 đồng/kg. Trong khi đó, các tỉnh thành từ Quảng Trị đến Đà Nẵng tiếp tục thấp nhất cả nước với 46.000 đồng/kg. Khu vực bắc Trung bộ là Thanh Hóa, Nghệ An đứng ở mức 52.000 đồng/kg. Còn các tỉnh như Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk duy trì giá từ 47.000 - 49.000 đồng/kg.

Ở thị trường miền Nam, giá heo hơi tăng đồng loạt tại tất cả các địa phương. Tăng mạnh nhất là 2.000 đồng ở Cần Thơ lên 52.000 đồng/kg. Các tỉnh thành còn lại cùng tăng 1.000 đồng, gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh lên 53.000 đồng/kg - cao nhất khu vực; Đồng Tháp và Cà Mau 51.000 đồng; trong khi đó, Vĩnh Long và An Giang 50.000 đồng/kg - mức thấp nhất khu vực.

Giá heo hơi bình quân cả nước lên 51.300 đồng/kg. Công ty C.P Việt Nam duy trì giá ở miền Bắc 52.000 đồng/kg và miền Nam 54.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá thịt lẻ tại các chợ truyền thống duy trì mức khá cao, như ba rọi 135.000 đồng/kg, sườn non 162.000 đồng/kg, nạc dăm 143.000 đồng/kg, nạc vai 103.000 đồng/kg, nạc đùi 103.000 đồng/kg, thịt xay 115.000 đồng, mỡ heo 69.000 đồng/kg…

