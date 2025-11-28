Giá heo hơi hôm nay 28.11.2025: Giữ xu hướng tăng ở miền Trung

Giá thịt heo ngập ngừng tăng trở lại khi nguồn cung trong nước sụt giảm vì bão lũ và dịch bệnh ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay dao động trong khoảng 52.000 - 54.000 đồng/kg. Trong đó, mức giá cao nhất 54.000 đồng/kg được ghi nhận tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Ninh, Hải Phòng, Ninh Bình và Hưng Yên. Các tỉnh, thành khác gồm Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Hà Nội, Lào Cai, Phú Thọ và Sơn La cùng giao dịch ở mức 53.000 đồng/kg; Lai Châu và Điện Biên đang ở mức thấp nhất khu vực với 52.000 đồng/kg.

Trong khi đó, một vài địa phương ở miền Trung vẫn đang điều chỉnh tăng, có nơi tăng đến 2.000 đồng/kg. Cụ thể, giá heo tại TP.Đà Nẵng nhích lên 51.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng so với hôm trước; Quảng Ngãi tăng 2.000 đồng, lên 52.000 đồng/kg. Lâm Đồng tăng 1.000 đồng, lên 53.000 đồng/kg. Hiện giá heo hơi miền Trung dao động trong khoảng 49.000 - 53.000 đồng/kg, trong đó Quảng Trị và Huế là những địa phương có giá thấp nhất khu vực với 49.000 đồng/kg.

Tại miền Nam, thị trường heo hơi hôm nay tiếp tục đi ngang, mức giá cao nhất vẫn 54.000 đồng/kg, thấp nhất 51.000 đồng/kg. Trong đó, giá heo tại Đồng Nai và Tây Ninh duy trì mức 54.000 đồng/kg; TP.HCM giữ ổn định ở mức 53.000 đồng/kg. Đồng Tháp, Cà Mau và Cần Thơ cùng 52.000 đồng/kg; An Giang và Vĩnh Long 51.000 đồng/kg.

Theo các chuyên gia chăn nuôi, giá heo hơi sụt giảm mạnh 15% từ đầu quý 3/2025 do nguồn cung thịt heo ra thị trường nhiều hơn trong khi người dân giảm dần chi tiêu vì ảnh hưởng kinh tế. Mặc dù vậy, trung bình 9 tháng năm 2025, giá heo bình quân gần 70.000 đồng/kg, vẫn cao hơn 8% so với năm 2024, là động lực cho việc tái đàn sau khi dịch bệnh trên gia súc được khống chế. Dự báo dịch bệnh có thể lắng xuống trong năm 2026 do mật độ nuôi giảm ở hầu hết các vùng sau giai đoạn bị thiệt hại nặng năm 2024 - 2025.

Hiện ngành chăn nuôi Việt Nam chứng kiến cuộc chuyển mình mạnh mẽ, từ mô hình chăn nuôi nông hộ sang chăn nuôi công nghiệp quy mô lớn, các doanh nghiệp ngày càng mở rộng vai trò của mình trong ngành. Các doanh nghiệp ngoại vẫn có vai trò dẫn dắt trên thị trường, thống kê gần đây cho thấy, Công ty cổ phần Chăn nuôi C.P Việt Nam hiện chiếm 18% đàn nái cả nước, với 6,7 triệu con heo xuất chuồng/năm. Ngoài ra, các doanh nghiệp lớn như Thái Việt Corporation, De Heus, Cargill, New Hope, CJ, Japfa Emivest, Sunjin... và nhiều doanh nghiệp nội địa khác như Dabaco, BAF, Masan MeatLife…cũng đang nỗ lực vươn lên cạnh tranh thị phần.