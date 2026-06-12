Giá heo hơi hôm nay 12.6.2026: Tạm ngừng đà giảm

Giá thịt heo mặc dù đang giảm nhưng vẫn khá cao so với các loại thực phẩm khác ẢNH: Đ.Đ

Thị trường miền Bắc hôm nay ghi nhận giá heo hơi ổn định quanh các mức 67.000 đồng và 68.000 đồng/kg. Trong đó, mức cao nhất cả nước là 68.000 đồng/kg ghi nhận tại TP.Hà Nội, Bắc Ninh, Hải Phòng, Phú Thọ và Hưng Yên. Mức 67.000 đồng/kg xuất hiện tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh, Ninh Bình, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La.

Trong khi đó, tại khu vực miền Trung - Tây nguyên, giá heo hơi cũng tiếp tục giữ ổn định, dao động trong khoảng 63.000 - 67.000 đồng/kg. Cụ thể, mức cao nhất khu vực 67.000 đồng/kg, tại Thanh Hóa, Nghệ An và Hà Tĩnh; Quảng Trị 66.000 đồng/kg. Mức 64.000 đồng/kg xuất hiện tại Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi, Gia Lai và Lâm Đồng. Trong khi đó, Đắk Lắk và Khánh Hòa là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực với 63.000 đồng/kg.

Tại thị trường miền Nam, nơi liên tục biến động theo xu hướng giảm thì sáng nay đã tạm thời "lặng sóng". Đây vẫn là khu vực có mặt bằng giá heo hơi thấp nhất cả nước ở thời điểm hiện tại. Theo khảo sát, mức cao nhất khu vực 64.000 đồng/kg được ghi nhận tại Đồng Nai, Tây Ninh, TP.HCM và Cần Thơ. Các địa phương gồm Đồng Tháp, An Giang và Vĩnh Long cùng 63.000 đồng/kg. Riêng Cà Mau đang có giá heo hơi 62.000 đồng/kg, thấp nhất cả nước.

Hiện giá heo hơi bình quân cả nước là 65.200 đồng/kg, cao hơn khá nhiều so với giá heo Trung Quốc (39.300 đồng/kg) và một số nước xung quanh. Theo Bộ NN-MT, tổng đàn heo cả nước vẫn đang tăng trưởng tốt, nhiều dự án chăn nuôi quy mô lớn được khởi công và đi vào hoạt động giúp cho nguồn cung tăng lên. Một số địa phương có mức tăng khá như Gia Lai và An Giang cùng tăng 7,5%; Lâm Đồng tăng 6,9%; Thái Nguyên tăng 6%; Lạng Sơn tăng 4%; Phú Thọ tăng 3,7%; Thanh Hóa tăng 3,6%. Tuy nhiên, chăn nuôi nhỏ lẻ vẫn gặp khó khăn do chi phí đầu vào cao và nguy cơ dịch bệnh trong điều kiện thời tiết nắng nóng, khiến đàn heo tại một số địa phương giảm nhẹ.