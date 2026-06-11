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Giá heo hơi hôm nay 11.6.2026: Duy trì ở mức cao, thịt nhập khẩu tăng mạnh

Chí Nhân
Chí Nhân
11/06/2026 07:39 GMT+7

Giá heo hơi tiếp tục hạ nhiệt, trong khi đó thịt nhập khẩu tăng mạnh do những tháng đầu năm giá heo hơi trong nước duy trì mức cao.

Ở khu vực miền Bắc, giá heo hơi tiếp tục duy trì mức bình quân 67.000 đồng/kg, tương đối cao so với các khu vực khác trong cả nước. Cụ thể như Hà Nội và Hưng Yên giữ giá 68.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Ngược lại, các tỉnh Cao Bằng, Lào Cai, Lạng Sơn thấp nhất khu vực, chỉ 65.000 đồng/kg. Các địa tỉnh, thành còn lại đồng giá 67.000 đồng/kg.

Giá heo hơi hôm nay 11.6.2026: Duy trì ở mức cao, thịt nhập khẩu tăng mạnh- Ảnh 1.

Giá heo hơi tiếp tục hạ nhiệt khi thị trường tiêu thụ duy trì mức thấp

ẢNH: CHÍ NHÂN

Thị trường miền Trung, giá heo hơi giảm nhẹ 1.000 đồng ở một vài tỉnh thành như: Đắk Lắk, Lâm Đồng, Khánh Hòa, xuống 64.000 đồng/kg. Ngược lại ở các tỉnh phía bắc miền Trung là Thanh Hóa, Nghệ An giữ mức cao 67.000 đồng/kg. Khu vực trung Trung bộ từ Quảng Trị đến Gia Lai dao động từ 65.000 - 66.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi tiếp tục hạ nhiệt. Tại thủ phủ chăn nuôi Đồng Nai giảm thêm 1.000 đồng còn 62.000 đồng/kg. Tương tự, tại Tây Ninh và Vĩnh Long cũng giảm 1.000 đồng còn 63.000 đồng/kg. Các tỉnh, thành còn lại dao động từ 64.000 - 65.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở chợ đầu mối cũng hạ nhiệt nhanh theo giá heo hơi, xuống mức phổ biến từ 71.000 - 78.000 đồng/kg tùy chất lượng. Tại các chợ truyền thống và siêu thị, giá các loại thịt phổ biến như: ba rọi 160.000 đồng/kg, sườn non 170.000 đồng/kg, nạc dăm 160.000 đồng/kg, nạc vai 142.000 đồng/kg, nạc đùi 133.000 đồng/kg, thịt xay 131.000 đồng, mỡ heo 70.000 đồng/kg.

Theo báo cáo của Bộ Nông nghiệp và Môi trường, trong 5 tháng đầu năm nay thịt nhập khẩu và phụ phẩm ăn được dạng thịt là 910,5 triệu USD, tăng 26,1% so với cùng kỳ năm trước. Nhập khẩu thịt tăng mạnh trong thời gian qua do giá heo hơi trong nước duy trì mức cao, trong khi thị trường thế giới khá thấp.

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