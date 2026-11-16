Giá heo hơi hôm nay 16.11.2026: Nhiều địa phương chạm mốc 52.000 đồng/kg

Nhu cầu tiêu thụ thịt heo đã tăng trở lại vào thời điểm cuối năm ẢNH: ĐINH ĐANG

Thị trường miền Bắc ghi nhận giá heo hơi tiếp đà tăng tại nhiều địa phương. Trong đó, đáng chú ý giá heo tại Tuyên Quang tăng mạnh nhất, thêm 3.000 đồng/kg lên 51.000 đồng/kg. Giá heo tại TP.Hà Nội cũng tăng 2.000 đồng/kg, đạt 52.000 đồng/kg, bằng với Bắc Ninh và Hưng Yên. Đây hiện là những địa phương có giá heo hơi cao nhất cả nước. Thấp hơn có Lai Châu, Sơn La, Quảng Ninh, Hải Phòng và Ninh Bình giao dịch ở mức 51.000 đồng/kg, trong khi các địa phương còn lại phổ biến quanh mức 50.000 đồng/kg.

Tại khu vực thị trường miền Trung, giá heo hơi tăng từ 1.000 - 2.000 đồng/kg tại 10 địa phương. Trong đó, Thanh Hóa và Nghệ An cùng tăng 2.000 đồng/kg, lên 51.000 đồng/kg. Lâm Đồng sau khi tăng thêm 1.000 đồng/kg cũng đạt mức 51.000 đồng/kg. Đắk Lắk giao dịch ở mức 50.000 đồng/kg, còn phần lớn các địa phương khác duy trì mức 49.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng tiếp tục khởi sắc với 7 địa phương tăng giá từ 1.000 - 2.000 đồng/kg. Trong đó Đồng Nai và Đồng Tháp cùng tăng lên 52.000 đồng/kg, thuộc nhóm có giá thu mua cao nhất cả nước. Cà Mau tăng mạnh nhất khu vực, thêm 2.000 đồng/kg lên 50.000 đồng/kg. Tây Ninh, TP. HCM và Vĩnh Long cùng 51.000 đồng/kg; trong khi An Giang và Cần Thơ có mức giá thấp nhất khu vực với 49.000 đồng/kg.

Nhìn chung, giá heo hơi tiếp tục xu hướng đi lên trên phạm vi cả nước, với mặt bằng giá hiện dao động từ 49.000 - 52.000 đồng/kg. Đà tăng tại nhiều địa phương cho thấy thị trường đang có dấu hiệu phục hồi rõ hơn sau giai đoạn giá thấp.

Mặc dù giá heo hơi đang tăng trở lại nhưng người chăn nuôi vẫn đang gặp khó vì giá thức ăn cũng tăng lên. Tiếp nối đợt điều chỉnh giá đầu tháng 11.2026, từ giữa tháng, nhiều doanh nghiệp thức ăn chăn nuôi như C.P. Việt Nam, AboitizFoods (AFC, Gold Coin Feedmill Hà Nam), Hải Long Bình Phước (HAID), Hòa Phát Hưng Yên, Việt Nhật, Greenfarm… tiếp tục thông báo tăng giá bán. Mức điều chỉnh phổ biến từ 200 - 300 đồng/kg, một số sản phẩm tăng 400 đồng/kg.

Đợt điều chỉnh này tiếp tục nối dài chuỗi tăng giá trong năm 2026, đưa số lần điều chỉnh của nhiều doanh nghiệp lên lần thứ 8 trong năm 2026. Nguyên nhân được các doanh nghiệp đưa ra là giá nguyên liệu đầu vào và các chi phí liên quan tiếp tục tăng, gây áp lực lên hoạt động sản xuất. Việc điều chỉnh giá nhằm bù đắp một phần chi phí phát sinh, đồng thời duy trì chất lượng sản phẩm và nguồn cung.