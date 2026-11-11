Giá heo hơi hôm nay 11.11.2026: Quay trở lại màu xanh

Giá thịt heo dù đang hồi phục trở lại nhưng vẫn còn rất rẻ ẢNH: Đ.Đ

Tại thị trường miền Bắc, giá heo hơi hôm nay tăng 2.000 đồng/kg ở Lai Châu và Sơn La, cùng trở lại mức 48.000 đồng/kg. Đây cũng là mức giá phổ biến tại 10 tỉnh, thành trong khu vực. Quảng Ninh và Phú Thọ giao dịch ở mức 47.000 đồng/kg; Tuyên Quang, Lào Cai và Điện Biên thấp nhất vùng, với 46.000 đồng/kg.

Ở khu vực miền Trung, giá heo hơi đi ngang trong khoảng 46.000–48.000 đồng/kg. Trong đó, Lâm Đồng giữ mức giá heo hơi cao nhất khu vực là 48.000 đồng/kg; tại Quảng Ngãi, Gia Lai, Đắk Lắk và Khánh Hòa, giá heo hơi cùng ở mức 47.000 đồng/kg. Các địa phương còn lại trong khu vực phổ biến khoảng 46.000 đồng/kg.

Thị trường miền Nam cũng tiếp tục ghi nhận đà tăng. Các tỉnh, thành gồm TP.HCM, Đồng Nai, Tây Ninh tăng thêm 1.000 đồng/kg, lên mức 49.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các địa phương khác trong khu vực cũng có sự khởi sắc: Đồng Tháp đang giao dịch ở mức 49.000 đồng/kg; Cần Thơ tăng lên 48.000 đồng/kg, cùng mức với Vĩnh Long trong khi An Giang và Cà Mau giữ giá 47.000 đồng/kg.

Như vậy, giá heo hơi cao nhất cả nước hiện được ghi nhận tại một số địa phương miền Nam, còn mức thấp nhất 46.000 đồng/kg tập trung ở miền Bắc và miền Trung. Với mức bình quân cả nước gần 47.500 đồng/kg, giá heo hơi đã thoát khỏi vùng giá đáy. Theo nhận định của một số chuyên gia, đà phục hồi đồng loạt tại miền Bắc và miền Trung đang tạo lực đẩy cho thị trường heo hơi. Trong những ngày tới, giá thu mua có thể tiếp tục tăng, với một số địa phương tiến lên mốc 50.000 đồng/kg. Nhu cầu chế biến thực phẩm gia tăng khi thị trường bước vào giai đoạn cuối năm, cùng với lượng thịt đông lạnh nhập khẩu tồn kho giảm, được kỳ vọng sẽ góp phần giảm áp lực cạnh tranh và hỗ trợ giá heo hơi trong nước.