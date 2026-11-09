Giá heo hơi hôm nay 9.11.2026: Gần trở lại mốc 50.000 đồng/kg

Giá heo hơi đã tăng đồng loạt trên cả nước ẢNH: Đ.Đ

Thị trường heo hơi miền Bắc ghi nhận tuần tăng giá mạnh nhất sau chuỗi ngày lao dốc. Tại cả 15 tỉnh, thành, giá heo hơi đồng loạt tăng từ 1.000 - 5.000 đồng/kg so với cuối tuần trước, đưa mặt bằng giá khu vực lên 46.000 - 49.000 đồng/kg. Ninh Bình là địa phương có tăng mạnh nhất với mức tăng 5.000 đồng/kg từ giá đáy. Trong khi đó, các tỉnh, thành gồm Bắc Ninh, Hà Nội, Hải Phòng và Hưng Yên cùng tăng 4.000 đồng/kg, lên 49.000 đồng/kg, cao nhất cả nước. Tại Tuyên Quang, Cao Bằng, Thái Nguyên, Lạng Sơn, Quảng Ninh và Phú Thọ, giá heo hơi cũng tăng 3.000 - 4.000 đồng/kg, lên mức 48.000 đồng/kg. Giá heo hơi tại các tỉnh miền núi như Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên và Sơn La cũng bắt đầu hồi phục về mức 46.000 đồng/kg.

Không chỉ miền Bắc, thị trường heo hơi miền Trung cũng ghi nhận đợt phục hồi trên diện rộng. Giá thu mua heo hơi tại khu vực này hiện đang phổ biến từ 46.000 - 47.000 đồng/kg. Trong đó, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Trị, Huế, Đà Nẵng, Quảng Ngãi và Gia Lai đồng loạt tăng 3.000 đồng/kg. Các địa phương khác như Khánh Hòa, Đắk Lắk cũng tăng 2.000 đồng/kg. Sau các đợt điều chỉnh, Đắk Lắk trở thành địa phương có giá heo hơi cao nhất khu vực.

Trái với diễn biến sôi động tại miền Bắc và miền Trung, thị trường heo hơi phía nam tương đối ổn định. Biến động giá trong tuần chủ yếu xuất hiện tại Đồng Tháp và Vĩnh Long, với mức thu mua lần lượt là 47.000 đồng/kg và 45.000 đồng/kg. Tại khu vực Đông Nam bộ, giá heo hơi ở Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM tiếp tục duy trì mức 46.000 đồng/kg. Trong khi đó, An Giang và Cần Thơ vẫn là hai địa phương có giá thấp nhất khu vực, ở mức 44.000 đồng/kg.

Theo nhận định của một số chuyên gia, việc giá heo hơi đồng loạt phục hồi tại miền Bắc và miền Trung là tín hiệu tích cực đối với thị trường chăn nuôi. Đà tăng trên diện rộng có thể tiếp tục tạo động lực cho giá heo hơi trong những ngày tới, với khả năng một số địa phương sớm chạm mốc 50.000 đồng/kg. Thị trường đang bước vào những tháng cuối năm với nhu cầu chế biến thực phẩm tăng cao, bên cạnh đó, nguồn cung thịt đông lạnh nhập khẩu đã giảm bớt tồn kho nên giảm bớt áp lực lên giá heo nội địa.