Giá heo hơi hôm nay 7.11.2026: Bật tăng trên cả nước

Giá heo hơi ở miền Bắc tiếp tục tăng trên diện rộng. Đáng chú ý, nhiều địa phương ghi nhận mức tăng đến 2.000 đồng như: Quảng Ninh lên 49.000 đồng/kg, cao nhất khu vực; Cao Bằng và Tuyên Quang 48.000 đồng/kg. Nhiều tỉnh, thành khác cùng tăng 1.000 đồng, bao gồm Hà Nội, Hải Phòng, Hưng Yên, Bắc Ninh cùng 49.000 đồng/kg; thấp hơn có Ninh Bình, Phú Thọ và Thái Nguyên 48.000 đồng/kg; Sơn La, Lào Cai và Lai Châu tăng lên 46.000 đồng/kg. Các tỉnh còn lại giữ giá từ 46.000 - 48.000 đồng/kg.



Giá heo hơi và thịt heo đồng loạt tăng ẢNH: CHÍ NHÂN

Cùng với miền Bắc, giá heo hơi khu vực miền Trung cũng bật tăng mạnh. Có đến 7 tỉnh, thành từ Hà Tĩnh đến Đắk Lắk tăng vọt 3.000 đồng lên 46.000 đồng/kg, riêng Đắk Lắk 47.000 đồng/kg cao nhất khu vực. Trong khi đó, Khánh Hòa tăng 2.000 đồng lên 46.000 đồng/kg; ở phía bắc miền Trung, Thanh Hóa và Nghệ An tăng 1.000 đồng lên 46.000 đồng/kg.

Ở miền Nam, giá heo hơi tại Đồng Tháp tăng 2.000 đồng lên 47.000 đồng/kg, cao nhất khu vực. Giá heo hơi ở các địa phương còn lại chưa biến động, cụ thể Đồng Nai, Tây Ninh và TP.HCM cùng 46.000 đồng/kg; các nơi khác dao động từ 44.000 - 45.000 đồng/kg.

Tại TP.HCM, giá heo mảnh ở các chợ đầu mối phổ biến dao động quanh mốc 68.000 đồng/kg. Tại các chợ truyền thống và siêu thị giá thịt heo bán lẻ phổ biến như: ba rọi 145.000 đồng/kg, sườn non 160.000 đồng/kg, nạc dăm 155.000 đồng/kg, nạc vai 124.000 đồng/kg, thịt xay 128.000 đồng/kg, mỡ heo 69.000 đồng/kg…